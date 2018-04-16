Объем услуг интернет-провайдеров в Мангистау оценили более чем в 795 миллионов тенге

Лидером по объему услуг интернет-провайдеров стал Алматы. В южной столице на услуги интернет-связи потрачено более 30 миллиардов тенге (-1,1% за год).
По итогам 2017 года, как сообщает Finprom.kz, в Казахстане насчитывалось 2,6 миллиона интернет-абонентов. За три месяца 2018 года их число выросло на 1,6%.
Из 100 человек, как сообщает портал, доступ к фиксированному интернет-соединению имеют 14 казахстанцев.
В Казахстане объем услуг интернет-провайдеров оценили более чем в 59 миллиардов тенге (+6,8% за год).
Напомним, по итогам 2016 года интернетом, по данным Комитета по статистике министерства национальной экономики РК, пользовались 72,5% населения Мангистауской области.
О роли глобальной Сети в их жизни горожане рассказали в январском выпуске «Актау, говори!».
В Мангистауской области зарегистрировано 68 427 абонентов сети Интернет. Мобильной связью не обеспечены 10 населенных пунктов области.