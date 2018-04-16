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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 14:28

Просмотров: 266

Объем услуг интернет-провайдеров в Мангистау оценили более чем в 795 миллионов тенге

Данные за I квартал 2018 года предоставил аналитический портал Finprom.kz.

Фото с сайта pixabay.com
В Мангистау объем услуг интернет-провайдеров вырос за год на 0,9%. В I квартале 2018 года на услуги интернет-связи в Мангистау затрачено 795 миллионов 600 тысяч тенге, сообщает Finprom.kz.

Лидером по объему услуг интернет-провайдеров стал Алматы. В южной столице на услуги интернет-связи потрачено более 30 миллиардов тенге (-1,1% за год).

Объем услуг интернет-провайдеров в Мангистау оценили более чем в 795 миллионов тенге


По итогам 2017 года, как сообщает Finprom.kz, в Казахстане насчитывалось 2,6 миллиона интернет-абонентов. За три месяца 2018 года их число выросло на 1,6%.

Из 100 человек, как сообщает портал, доступ к фиксированному интернет-соединению имеют 14 казахстанцев.

В Казахстане объем услуг интернет-провайдеров оценили более чем в 59 миллиардов тенге (+6,8% за год).

Напомним, по итогам 2016 года интернетом, по данным Комитета по статистике министерства национальной экономики РК, пользовались 72,5% населения Мангистауской области.

О роли глобальной Сети в их жизни горожане рассказали в январском выпуске «Актау, говори!».

В Мангистауской области зарегистрировано 68 427 абонентов сети Интернет. Мобильной связью не обеспечены 10 населенных пунктов области.


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Комментарии ( 2 )

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Чупакабра (Посетители) Сегодня, 17:25
Thornhill,
Драть с них налоги нужно !
 
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Thornhill (Посетители) Сегодня, 16:14
И кстати, у Казахтелекома ужасно тормозной интернет!
По сравнению в Россией и Белоруссией!
 
 

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