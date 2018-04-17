Численность занятого населения озвучили в департаменте по статистике Мангистауской области

Большая часть занятых - 56%, или 155 500 человек - это мужчины; 44%, или 122 300 человек - женщины.
Численность наемных рабочих - 262 400 человек (94,4% от числа занятых). Самостоятельно занятые - 15 400 человек (5,6% от общего числа).
Уровень безработицы составил 4,9%.
Доля мужчин в числе безработных - 34,1%. Женщин - 65,9%.
Уровень молодежной безработицы (среди населения в возрасте от 15 до 28 лет) составил 3,7%.
На конец 2017 года, как сообщает департамент по статистике, в Мангистауской области зарегистрировано 5 900 безработных.