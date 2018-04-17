Автолюбители приняли участие в GPS-квесте «Сокровища Мангистау»

В квесте приняли участие девять команд: «Феникс», «Маша и Медведь», «Бармалей», «Кочевник», «Мартин», «Мангистау», «Ёжики», «Покеристы», «Комета».
Первое место завоевала команда «Мартин», второе – «Кочевник», третье - «Маша и Медведь».
- Это первый квест такого рода. На финише всех участников ждали подарки и призы от организаторов. Удача была на стороне самых азартных, смелых и быстрых. Спасибо всем экипажам за игру! Ждем всех желающих на следующие GPS-игры, которые обязательно пройдут в скором будущем, - рассказали организаторы мероприятия.
Фото и видео организаторов