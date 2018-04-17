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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 15:11

Просмотров: 356

Автолюбители приняли участие в GPS-квесте «Сокровища Мангистау»

Организаторами выступили жители Актау Вячеслав Никишин, Антон Дикин и Ольга Михайлова. Инициативная группа рассказала о проведенном мероприятии.

Участники квеста
Поиск «сокровищ», согласно легенде квеста, проходил по 12 контрольным точкам, которые надо было найти с помощью навигационных средств. Выполнив задание, участники получали координаты точки, где находится клад, который искали на местности с помощью компаса.

В квесте приняли участие девять команд: «Феникс», «Маша и Медведь», «Бармалей», «Кочевник», «Мартин», «Мангистау», «Ёжики», «Покеристы», «Комета».

Первое место завоевала команда «Мартин», второе – «Кочевник», третье - «Маша и Медведь».



- Это первый квест такого рода. На финише всех участников ждали подарки и призы от организаторов. Удача была на стороне самых азартных, смелых и быстрых. Спасибо всем экипажам за игру! Ждем всех желающих на следующие GPS-игры, которые обязательно пройдут в скором будущем, - рассказали организаторы мероприятия.



Фото и видео организаторов


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Автолюбители приняли участие в GPS-квесте «Сокровища Мангистау»


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