Автолюбители приняли участие в GPS-квесте «Сокровища Мангистау»

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Поиск «сокровищ», согласно легенде квеста, проходил по 12 контрольным точкам, которые надо было найти с помощью навигационных средств. Выполнив задание, участники получали координаты точки, где находится клад, который искали на местности с помощью компаса.В квесте приняли участие девять команд: «Феникс», «Маша и Медведь», «Бармалей», «Кочевник», «Мартин», «Мангистау», «Ёжики», «Покеристы», «Комета».Первое место завоевала команда «Мартин», второе – «Кочевник», третье - «Маша и Медведь».- Это первый квест такого рода. На финише всех участников ждали подарки и призы от организаторов. Удача была на стороне самых азартных, смелых и быстрых. Спасибо всем экипажам за игру! Ждем всех желающих на следующие GPS-игры, которые обязательно пройдут в скором будущем, - рассказали организаторы мероприятия.