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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:16

Просмотров: 2518

В Китае за 43 часа построили мост. В Актау два с половиной километра дороги будут реконструировать семь месяцев

С 9 апреля текущего года в Актау начался ремонт и расширение автодороги №9 возле рынка в 23 микрорайоне. Завершить его строители планируют в ноябре. Об этом рассказал Сержан Кусаинов, заместитель директора ТОО «Ақжол+К».

Фото автора
В Актау в связи с проведением ремонтных работ с 9 апреля перекрыта автомобильная дорога №9 в районе кольцевого движения.

Общая протяженность дороги, подлежащей ремонту, составила 2 километра 450 метров.

Сержан Кусаинов рассказал, что двухполосная дорога будет расширена до четырёх полос.

- Ранее пропускная способность этой дороги была значительно ограничена, с каждым годом в городе становится больше машин, что создает огромное пробки. Поэтому городская власть приняла решение о расширении дороги до четырех полос. Кольцевой участок расширяться не будет, только участок от областной мечети до перекрестка, напротив СТО «Николай». На кольцевом участке будут дополнительные «островки» - для разгрузки пробок. Вдоль дороги установят гранитные бордюры. Ширина дороги составит 15 метров по стандарту, - сказал Сержан Кусаинов.



Сержан Кусаинов отметил, что запланировано установить более 80 фонарей вдоль дороги.

- Дорога между рынком «Масат» и ГУВД тоже подлежит расширению, но этим будет заниматься уже другая компания, - отметил Сержан Кусаинов.

Завершить строительство дороги планируют в ноябре.

- На сегодняшний день есть некоторые нюансы, которые могут повлиять на сроки строительства. Под дорогой проходят коммуникационные узлы, которые необходимо защитить и установить футляры. Этот процесс занимает много времени в связи с тем, что трубы старые, наши ремонтники проводят кропотливую работу по установке защитного кожуха, - сказал Сержан Кусаинов.

Как это происходит в других странах мира:
В 2015 году в Пекине рабочие построили новый Саньюаньский мост за 43 часа.



В 2016 году в Голландии под шоссе за два выходных дня построили 70-метровый тоннель.



Ранее торговцы просили ремонтировать дороги по периметру рынка в 23 микрорайоне Актау поэтапно, так как они боятся, что строительная техника заблокирует подходы к базару, а продолжать торговать в окружении спецтехники — небезопасно и невыгодно, считают предприниматели.


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В Китае за 43 часа построили мост. В Актау 2,9 километров дороги будут ремонтировать семь месяцев


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Комментарии ( 6 )

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Satuk (Посетители) Сегодня, 15:06
Цитата: Maldiva
Лучше бы сделали нормальный регулируемый перекресток

 Мы все этого желаем,но мне кажется там будет бардак похуже чем там где кисель центр в 11 12 мкр(два перекрёстка подряд). Четыре полосы и сковорода возможно изменит тот бардак который там существовал.
 
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 Maldiva (Посетители) Сегодня, 14:56
Лучше бы сделали нормальный регулируемый перекресток, а не этот ужасный круг. И надземный переход для пешеходов

 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 14:48
Yeger, jol jondeu jumystary qalanyn ortasynda nemese manyzdy jerde jurgizilip jatsa, ariyne, tez jonder yedi.
23 jaq jondelip jatsa, asyqpaidy goi. Al, qaladagy keptelis jyldan-jylga saiyn kobeyip jatyr!
 
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Ратик (Посетители) Сегодня, 14:45
Надо найти другую подрядную компанию которая в короткие сроки уложатся.Им все равно деньги так и так упадут как обычно народ будет встревать в пробках
 
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 Царь (Посетители) Сегодня, 14:12
"Этот процесс занимает много времени в связи с тем, что трубы старые, наши ремонтники проводят кропотливую работу по установке защитного кожуха, - сказал Сержан Кусаинов." bazar
О чем вообще думают когда готовят такие проекты???? За это время можно и все старые трубы поменять. Чтоб потом не копать новое полотно!! В этой стране все через одно место!!!! Так всегда было есть и будет!!!!
 
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 ДухLess (Посетители) Сегодня, 13:45
В Китае за 43 часа построили мост. В Актау два с половиной километра дороги будут реконструировать семь месяцев
Классный заголовок! bravo
Завершить его строители планируют в ноябре
И пусть весь мир подождет...
Ключевое слово "планируют"... Дураки и дороги - наше ВСЁ! bazar

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
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 кеша (Посетители) Сегодня, 13:41
rofl Лада добавила позитива прям!!! Я долго смеялся над названием статьи!!!! Правильно как не пройдешь там техники стоит они так и до 2019 гол=да протянут ремонт!!!!
 
 

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