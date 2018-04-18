В Китае за 43 часа построили мост. В Актау два с половиной километра дороги будут реконструировать семь месяцев

Общая протяженность дороги, подлежащей ремонту, составила 2 километра 450 метров.
Сержан Кусаинов рассказал, что двухполосная дорога будет расширена до четырёх полос.
- Ранее пропускная способность этой дороги была значительно ограничена, с каждым годом в городе становится больше машин, что создает огромное пробки. Поэтому городская власть приняла решение о расширении дороги до четырех полос. Кольцевой участок расширяться не будет, только участок от областной мечети до перекрестка, напротив СТО «Николай». На кольцевом участке будут дополнительные «островки» - для разгрузки пробок. Вдоль дороги установят гранитные бордюры. Ширина дороги составит 15 метров по стандарту, - сказал Сержан Кусаинов.
Сержан Кусаинов отметил, что запланировано установить более 80 фонарей вдоль дороги.
- Дорога между рынком «Масат» и ГУВД тоже подлежит расширению, но этим будет заниматься уже другая компания, - отметил Сержан Кусаинов.
Завершить строительство дороги планируют в ноябре.
- На сегодняшний день есть некоторые нюансы, которые могут повлиять на сроки строительства. Под дорогой проходят коммуникационные узлы, которые необходимо защитить и установить футляры. Этот процесс занимает много времени в связи с тем, что трубы старые, наши ремонтники проводят кропотливую работу по установке защитного кожуха, - сказал Сержан Кусаинов.
Как это происходит в других странах мира:
В 2015 году в Пекине рабочие построили новый Саньюаньский мост за 43 часа.
В 2016 году в Голландии под шоссе за два выходных дня построили 70-метровый тоннель.
Ранее торговцы просили ремонтировать дороги по периметру рынка в 23 микрорайоне Актау поэтапно, так как они боятся, что строительная техника заблокирует подходы к базару, а продолжать торговать в окружении спецтехники — небезопасно и невыгодно, считают предприниматели.