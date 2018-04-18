«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 18 Апреля
+14...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 327.87 KZT
  • €1 = 405.44 KZT
  • 1 RUB = 5.32 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:51

Просмотров: 433

В Мангистауской области проживают 24 ветерана ВОВ

В Мангистауской области на сегодняшний день проживают 24 ветерана Великой Отечественной войны. Все они к 9 Мая получат по 100 МРП (месячных расчетных показателя). Это 240 500 тенге. Об этом сообщил Куаныш Беришбаев, руководитель управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.

Иллюстративное фото
В Актау на сегодняшний день, по словам Куаныша Беришбаева, проживают 20 ветеранов. В Бейнеу, Жанаозене, Мангистауском и Мунайлинском районах живут по одному ветерану Великой Отечественной войны.

- В Мангистау все ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат по 100 МРП. Участники трудового фронта (их в Мангистауской области около 1500 человек) получат по 40 МРП (96 200 тенге). В начале мая средства будут выделены, акиматы городов и районов будут готовы выплатить их ветеранам, - сообщил Куаныш Беришбаев.

На сегодняшний день все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в регионе, по словам руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области, обеспечены жильем и всем необходимым.


Наша справка: В 2015 году в Мангистау проживали 60 ветеранов, в 2016 году- 52 ветерана, в 2017 году- 39 ветеранов Великой Отечественной Войны.

Фото с сайта 24.kz


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Bass66 (Посетители) Сегодня, 18:57
Предлагаю, с согласия ветеранов, опубликовать их фотографии, Фамилии И.О., а может и адреса, чтобы любой человек мог оказать помощь ветерану.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
.Китаец (Посетители) Сегодня, 18:55
Русская 7,
Глупый пост. Хорошая поговорка есть у русских,волос длинный,ум короткий.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
бася (Посетители) Сегодня, 18:44
Русская 7,

а разве не ради внуков-потомков они воевали?
 
-3
  • motor
  • бася
  • ЁмоЁ
 Не поддерживаю Поддерживаю
Русская 7 (Посетители) Сегодня, 17:54
Сейчас набегут внуки, отберут у стариков все деньги.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Жергілікті
  • motor
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 17:06
Всего лишь 100 МРП? Они же ВЕТЕРАНЫ ВОВ, благодаря им, мы сейчас живем и радуемся, могли бы хотя бы 500 МРП. Их осталось то не много prey Низкий поклон им
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика