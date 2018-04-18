В Мангистауской области проживают 24 ветерана ВОВ

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В Актау на сегодняшний день, по словам Куаныша Беришбаева, проживают 20 ветеранов. В Бейнеу, Жанаозене, Мангистауском и Мунайлинском районах живут по одному ветерану Великой Отечественной войны.



- В Мангистау все ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат по 100 МРП. Участники трудового фронта (их в Мангистауской области около 1500 человек) получат по 40 МРП (96 200 тенге). В начале мая средства будут выделены, акиматы городов и районов будут готовы выплатить их ветеранам, - сообщил Куаныш Беришбаев.



На сегодняшний день все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в регионе, по словам руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области, обеспечены жильем и всем необходимым.





Наша справка: В 2015 году в Мангистау проживали 60 ветеранов, в 2016 году- 52 ветерана, в 2017 году- 39 ветеранов Великой Отечественной Войны.



Фото с сайта 24.kz