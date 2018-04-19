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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:39

Просмотров: 455

В Актау отметят татарский праздник «Воронья каша»

Древний татарский праздник отметят в Актау 21 апреля. Об этом рассказали в этнокультурном объединении «Булгар».

Фото ocnk89.ru
В этот день пройдут праздничный концерт и театрализованное представление.

- Одним из самых популярных весенних праздников татарского народа является «Карга боткасы», второе название праздника – «Воронья каша». В древние времена люди считали, что весну на кончиках своих крыльев приносят вороны. Поэтому, как только начинал таять снег и появлялись первые ручьи, в честь прилета ворон устраивался праздник. В это день нарядные дети собирали с каждого дома крупу, молоко, масло, сахар, яйца и зазывали стихами и песнями всех на праздник. Народ собирался на самом возвышенном месте села, зажигался костер, и в большом казане заваривали кашу. После игр и веселья всех приглашали к костру, и начиналась раздача каши. Первая порция отдавалась земле с пожеланием всем мира, спокойствия и богатого урожая. Вторая - воде (ручью), чтобы вода сохранила живность на земле. Третья - небу, чтобы было много солнечных дней и вовремя шли дожди, а четвертая - воронам с благодарностью за то, что они принесли весну. После этого каша раздавалась всем присутствующим. Когда люди расходились, стаи ворон летели на кашу, оставленную им, - рассказали в татарском этнокультурном объединении «Булгар».

Организаторы мероприятия пообещали гостей и жителей Актау угостить сытной кашей.

Время и место проведения: 21 апреля в 14:00 в актовом зале Молодежного центра «Арман», в 6 микрорайоне. Вход свободный.


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