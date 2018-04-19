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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 20:13

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Жительница Актау обнаружила свежую могилу на месте захоронения отчима

Могила отчима, по словам женщины, не была заброшена. Однако новое захоронение появилось здесь три месяца назад.

Неля Филонова на месте захоронения своего отчима
На могилу к отчиму Неля Филонова приходит каждый год. Придя на кладбище на Радоницу, 17 апреля, женщина была шокирована тем, что на могиле близкого захоронили совершенно другого человека.

- Мы каждый год приходим сюда и поминаем моего отчима. Но на этот раз его могилы здесь не оказалось, а появилось другое захоронение. Человек захоронен три месяца назад, не знаю, по какому праву. Конечно, я шокирована и до сих пор не могу прийти в себя. Никак не пойму, почему дали разрешение хоронить кого-то на том месте, где уже был погребен человек. Эта могила не была заброшенной, там был и памятник, и надгробная плита, даже столик и лавочка, и высокая ограда. А сейчас я стою у совершенно чужой могилы на этом же месте. И, конечно, я не знаю, как к этому относиться и как с этим жить. Что я буду делать дальше - я тоже не знаю. Но оставлять это я не собираюсь, - говорит Неля Филонова.

Жительница Актау обнаружила свежую могилу на месте захоронения отчима


Отчима Алексея Клинкова женщина похоронила 37 лет назад.

- Я прошу всех, кто столкнулся с такой ситуацией, как у меня, а я уверена, что таких людей немало, действовать дальше, только не молчать, - говорит Неля Филонова.

Руководство христианского кладбища сменилось в марте. Новый директор говорит, что с подобными жалобами к ней уже приходили. Даже пришлось завести книгу жалоб.

- Акимат распорядился, чтобы на этом кладбище захоронений не производили из-за отсутствия свободных мест. В 2017 году это распоряжение уже было, поэтому я не знаю, почему предыдущий директор давал тут места. Увидели, что у вас 80-х годов захоронение, и думали, раз не ухоженная могилка, значит человек не приходит. Даже далеко ходить не надо, тут тоже самое - на месте захоронения 1994 года тоже свежая могилка, - говорит Жанна Талан, директор христианского кладбища.

Прежний директор - Николай Лондарев - уверен, что произошла ошибка. И он мог стать жертвой обмана.

- Я же не все время там, на кладбище, находился. Возможно, в мое отсутствие как-то там выкопали и похоронили. На старом кладбище места лет пять уже не выделялись потому, что их там нет. Хоронили люди кого-то только рядом со своими родственниками. Могло получиться так, что кому-то из наших рабочих сказали, что это их родственник. А после я записал их в журнале, но не проверил это место. Вот так могло получиться. Но я, в принципе, не вездесущий же, у меня три кладбища было. Я записывал конечно же всех, но я не всегда проверял эти места. Там предприниматели тоже занимаются тем, что копают ямы, они могли без меня все это сделать. Если люди хотят там похоронить, они добьются этого обходными путями, - говорит Николай Лондарев.

Неля Филимонова написала заявление в прокуратуру Актау с требованием вернуть ей останки отчима и место его захоронения. Женщину, могила которой сейчас находится там, жительница Актау требует перезахоронить. Она уже встретилась с родными покойной. Те заверяют, что «спорное» место им предложили. И там уже даже была вырыта яма.

Алина Иванова. Фото автора и из личного архива Нели Филоновой


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