Жительница Актау обнаружила свежую могилу на месте захоронения отчима

На могилу к отчиму Неля Филонова приходит каждый год. Придя на кладбище на Радоницу, 17 апреля, женщина была шокирована тем, что на могиле близкого захоронили совершенно другого человека.- Мы каждый год приходим сюда и поминаем моего отчима. Но на этот раз его могилы здесь не оказалось, а появилось другое захоронение. Человек захоронен три месяца назад, не знаю, по какому праву. Конечно, я шокирована и до сих пор не могу прийти в себя. Никак не пойму, почему дали разрешение хоронить кого-то на том месте, где уже был погребен человек. Эта могила не была заброшенной, там был и памятник, и надгробная плита, даже столик и лавочка, и высокая ограда. А сейчас я стою у совершенно чужой могилы на этом же месте. И, конечно, я не знаю, как к этому относиться и как с этим жить. Что я буду делать дальше - я тоже не знаю. Но оставлять это я не собираюсь, - говорит Неля Филонова.Отчима Алексея Клинкова женщина похоронила 37 лет назад.- Я прошу всех, кто столкнулся с такой ситуацией, как у меня, а я уверена, что таких людей немало, действовать дальше, только не молчать, - говорит Неля Филонова.Руководство христианского кладбища сменилось в марте. Новый директор говорит, что с подобными жалобами к ней уже приходили. Даже пришлось завести книгу жалоб.- Акимат распорядился, чтобы на этом кладбище захоронений не производили из-за отсутствия свободных мест. В 2017 году это распоряжение уже было, поэтому я не знаю, почему предыдущий директор давал тут места. Увидели, что у вас 80-х годов захоронение, и думали, раз не ухоженная могилка, значит человек не приходит. Даже далеко ходить не надо, тут тоже самое - на месте захоронения 1994 года тоже свежая могилка, - говорит Жанна Талан, директор христианского кладбища.Прежний директор - Николай Лондарев - уверен, что произошла ошибка. И он мог стать жертвой обмана.- Я же не все время там, на кладбище, находился. Возможно, в мое отсутствие как-то там выкопали и похоронили. На старом кладбище места лет пять уже не выделялись потому, что их там нет. Хоронили люди кого-то только рядом со своими родственниками. Могло получиться так, что кому-то из наших рабочих сказали, что это их родственник. А после я записал их в журнале, но не проверил это место. Вот так могло получиться. Но я, в принципе, не вездесущий же, у меня три кладбища было. Я записывал конечно же всех, но я не всегда проверял эти места. Там предприниматели тоже занимаются тем, что копают ямы, они могли без меня все это сделать. Если люди хотят там похоронить, они добьются этого обходными путями, - говорит Николай Лондарев.Неля Филимонова написала заявление в прокуратуру Актау с требованием вернуть ей останки отчима и место его захоронения. Женщину, могила которой сейчас находится там, жительница Актау требует перезахоронить. Она уже встретилась с родными покойной. Те заверяют, что «спорное» место им предложили. И там уже даже была вырыта яма.