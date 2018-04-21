Операции в помощь страдающим ожирением планируют проводить в Мангистауской областной больнице

- Суть операции заключается в уменьшении объема желудка и сокращении пути транзита пищи по кишечнику. К уменьшенному желудку подшивается нижняя часть тонкой кишки. Тем самым уменьшается усвояемость съеденной пищи и человек худеет. Потеря веса идет заметная и эффективная. Вес прооперированных пациентов - от 110 до 130 кг. Оперативный метод является наиболее радикальным и эффективным для тех, кто не может самостоятельно справиться с проблемой лишнего веса. Пациенты чувствуют себя хорошо, выписываются на третьи сутки, - прокомментировал Талгат Мукантаев.
Операции, по словам Мухамеджана Нургазиева, исполняющего обязанности директора МОБ, проводятся в больнице бесплатно.
- Через портал принимаются плановые больные с диагнозом «морбидное ожирение». Для этого необходимо обратиться к участковому врачу, который совместно с эндокринологом решает вопрос о необходимости получения высокотехнологичных услуг, - сказал Мухамеджан Нургазиев.
Мастер-класс по проведению подобных операций провел Орал Оспанов, профессор, президент республиканского общественного объединения «Казахстанское общество бариатрических и метаболических хирургов».
Две лапароскопические операции провел профессор, одну - Талгат Мукантаев.
Орал Оспанов отметил, что 44% инфарктов и 10% случаев рака толстой кишки связаны с лишним весом.
- Диабет II типа зачастую появляется с возрастом и у людей с повышенной массой тела. После операции у пациентов не только снижается вес, но и восстанавливается чувствительность к собственному инсулину. Порядка 500 человек мной прооперированы, все они сегодня довольны жизнью, - рассказал Орал Оспанов.
Что такое бариатрическая хирургия?
Что такое метаболическая хирургия?
Что такое морбидное ожирение?