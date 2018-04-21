Операции в помощь страдающим ожирением планируют проводить в Мангистауской областной больнице

— это операции по снижению веса (массы тела) при ожирении.

— это операции, направленные на лечение нарушений обмена веществ, например, сахарного диабета II типа, метаболического синдрома.

- это запущенная форма ожирения, которая является результатом многолетнего увеличения жировых тканей в результате нездорового образа жизни.

После операции, как рассказал Талгат Мукантаев, заведующий отделением видеоэндоскопической хирургии, пациент может потерять в весе до 40 кг в течение трех месяцев.- Суть операции заключается в уменьшении объема желудка и сокращении пути транзита пищи по кишечнику. К уменьшенному желудку подшивается нижняя часть тонкой кишки. Тем самым уменьшается усвояемость съеденной пищи и человек худеет. Потеря веса идет заметная и эффективная. Вес прооперированных пациентов - от 110 до 130 кг. Оперативный метод является наиболее радикальным и эффективным для тех, кто не может самостоятельно справиться с проблемой лишнего веса. Пациенты чувствуют себя хорошо, выписываются на третьи сутки, - прокомментировал Талгат Мукантаев.Операции, по словам Мухамеджана Нургазиева, исполняющего обязанности директора МОБ, проводятся в больнице бесплатно.- Через портал принимаются плановые больные с диагнозом «морбидное ожирение». Для этого необходимо обратиться к участковому врачу, который совместно с эндокринологом решает вопрос о необходимости получения высокотехнологичных услуг, - сказал Мухамеджан Нургазиев.Мастер-класс по проведению подобных операций провел Орал Оспанов, профессор, президент республиканского общественного объединения «Казахстанское общество бариатрических и метаболических хирургов».Две лапароскопические операции провел профессор, одну - Талгат Мукантаев.Орал Оспанов отметил, что 44% инфарктов и 10% случаев рака толстой кишки связаны с лишним весом.- Диабет II типа зачастую появляется с возрастом и у людей с повышенной массой тела. После операции у пациентов не только снижается вес, но и восстанавливается чувствительность к собственному инсулину. Порядка 500 человек мной прооперированы, все они сегодня довольны жизнью, - рассказал Орал Оспанов.