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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 06:32

Просмотров: 738

Операции в помощь страдающим ожирением планируют проводить в Мангистауской областной больнице

Операции по уменьшению объема желудка будут проводить по показаниями врача. Хирурги Мангистауской областной больницы (МОБ) уже прооперировали троих пациентов.

Первая лапароскопическая операция пациентке с ожирением. Фото предоставлено Т.Мукантаевым
После операции, как рассказал Талгат Мукантаев, заведующий отделением видеоэндоскопической хирургии, пациент может потерять в весе до 40 кг в течение трех месяцев.

- Суть операции заключается в уменьшении объема желудка и сокращении пути транзита пищи по кишечнику. К уменьшенному желудку подшивается нижняя часть тонкой кишки. Тем самым уменьшается усвояемость съеденной пищи и человек худеет. Потеря веса идет заметная и эффективная. Вес прооперированных пациентов - от 110 до 130 кг. Оперативный метод является наиболее радикальным и эффективным для тех, кто не может самостоятельно справиться с проблемой лишнего веса. Пациенты чувствуют себя хорошо, выписываются на третьи сутки, - прокомментировал Талгат Мукантаев.

Операции, по словам Мухамеджана Нургазиева, исполняющего обязанности директора МОБ, проводятся в больнице бесплатно.

- Через портал принимаются плановые больные с диагнозом «морбидное ожирение». Для этого необходимо обратиться к участковому врачу, который совместно с эндокринологом решает вопрос о необходимости получения высокотехнологичных услуг, - сказал Мухамеджан Нургазиев.

Мастер-класс по проведению подобных операций провел Орал Оспанов, профессор, президент республиканского общественного объединения «Казахстанское общество бариатрических и метаболических хирургов».

Две лапароскопические операции провел профессор, одну - Талгат Мукантаев.

Орал Оспанов отметил, что 44% инфарктов и 10% случаев рака толстой кишки связаны с лишним весом.

- Диабет II типа зачастую появляется с возрастом и у людей с повышенной массой тела. После операции у пациентов не только снижается вес, но и восстанавливается чувствительность к собственному инсулину. Порядка 500 человек мной прооперированы, все они сегодня довольны жизнью, - рассказал Орал Оспанов.

Что такое бариатрическая хирургия?

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Что такое метаболическая хирургия?

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Что такое морбидное ожирение?

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В Мангистау начали проводить лапароскопические операции людям с ожирением


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Комментарии ( 3 )

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Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 10:37
правильное питание и здоровый образ жизни, и никакие операции не нужны!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • №7
 Жанар (Посетители) Сегодня, 09:49
Операции, по словам Мухамеджана Нургазиева, исполняющего обязанности директора МОБ, проводятся в больнице бесплатно.
ДА!, УЖ?!..Хорошо пошутил!.. popa
Что бы получить портал на "бесплатную" операцию нужно ждать не менее двух месяцев, а после в отделении,после "собеседования" тебе озвучат!, сколько стоит "бесплатная" операция..
Моя знакомая заплатила 100 000 тысяч.

Хочу за муж!..
 
-1
  • Fargo
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Димеген (Посетители) Сегодня, 07:07
Спорт надо развивать) и заниматься
 
 

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