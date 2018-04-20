Как провести ближайшие выходные в Актау

Выставка экзотических животных «Живая радуга»

Театр

Спектакль «Мегрэ и старая дама» в театре САНТ

Татарский праздник «Воронья каша»

Экскурсии

Экскурсия к горе Шеркала

Спортивные мероприятия

Массовый велопробег





Развлечения для детей

Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»



Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»

Мастер-классы в кафе Don Limon Resto café

Конкурс караоке

Для любителей кино

«Тренер»

«Третья волна зомби»

«Логово Монстра»

«Такси 5»

«Невероятная история о гигантской груше»

«Леонардо: Миссия Мона Лиза»

Жителей и гостей Актау приглашают посетить выставку экзотических животных «Живая радуга». Вас ждут обитатели тропических лесов: тукан токо, сине-жёлтый ара, енот-полоскун, желтохохлый какаду, весёлая и озорная обезьянка Боня, малыш макаки Леонардо и многие другие. Здесь вы сможете узнать много нового и интересного о жизни этих удивительных питомцев, сфотографироваться, погладить и даже подержать некоторых из них. Выставка расположилась на втором этаже торгового центра «Астана». Место и время проведения: с 13 апреля по 26 августа ежедневно с 12:00 до 21:00. Цена билета: взрослый – 1000 тенге, детям и пенсионерам - 800 тенге, дети до четырех лет - бесплатно. Телефон для справок: 8 708 252 61 93; 8 776 315 83 30.На сцене театра «САНТ» 22 апреля покажут детектив. Сценическое прочтение романа Жоржа Сименона «Мегрэ и старая дама» будет особенно интересно любителям жанра классического детектива. Мегрэ, наделенный мощной интуицией, коренастый детектив с трубкой, для которого существенно не только установить, как и по каким мотивам совершено преступление, но также понять, к какому миру принадлежит и как мыслит преступник. Мегрэ — это настоящая легенда сыска. В отличие от своих именитых предшественников, комиссар криминальной полиции умеет слушать людей и находить ответы в самых неожиданных местах. Его стиль трудно назвать уникальным, но он достигает невероятных результатов. Атмосфера тайны, психологическая проницательность и неубывающий острый интерес к людям, доведенным до крайности. Все это ждет зрителя в спектакле, поставленном режиссером С. Лозовой. В главной роли комиссара Мегрэ ведущий актер театра Анатолий Сапожников.Место и время проведения: областной методический центр научно-методической и культурно-досуговой деятельности, 1 микрорайон. Телефон для справок: 8 701 616 4595. Начало в 17:00. Телефон для бронирования: +7 701 616 45 95.Древний татарский праздник отметят в Актау 21 апреля. В этот день пройдут праздничный концерт и театрализованное представление. Организаторы мероприятия пообещали гостей и жителей Актау угостить сытной кашей. Время и место проведения: 21 апреля в 14:00 в актовом зале Молодежного центра «Арман», в 6 микрорайоне. Вход свободный.Aktau City Tour 21 апреля приглашает жителей Актау на экскурсию к горе Шеркала. В ходе экскурсии вы побываете в местах, где пролегал Великий Шелковый путь. Но самое главное - за каждым изгибом, за новым поворотом нам откроются удивительные виды уникального ландшафта Мангистау. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.Принять участие в пробеге смогут все желающие. Сбор участников - 21 апреля у палаты предпринимателей «Атамекен» в 35 микрорайоне.Начало регистрации участников в 09:00, в 10:00 стартует велопробег. Конечная точка маршрута - гостиница «Виктория» в 15 микрорайоне.В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.Семейный центр «Апельсинка» в воскресенье приглашает детей на мастер-класс. Место проведения: 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.Кафе Don Limon Resto café приглашает детей на мастер-классы, которые пройдут в выходные дни. Место проведения: кафе Don Limon Resto café, 4 микрорайон, здание 77 (слева от 47 дома). Запись и подробности по телефону: 8 707 707 90 01.Развлекательный центр «Адмирал» приглашает любителей и профессионалов участвовать в караоке-конкурсе! Оставьте заявку по телефону: 8 707 428 1601 и запишитесь на кастинг, который будет проходить каждую субботу апреля. Программа кастинга произвольная, но костюм, бэк-вокал и танцы приветствуются. Полуфинал пройдет 30 апреля. Финалисты будут определены при помощи жребия. Участники, которые пройдут в финал, должны будут точь-в-точь исполнить песню известного артиста. Финал состоится 1 мая. Не упусти свой шанс выиграть 100 000 тенге.В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. 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