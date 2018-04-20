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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:49

Просмотров: 321

Курс доллара в обменных пунктах Актау поднялся до 328 тенге

По итогам дневной сессии KASE 20 апреля средневзвешенный курс доллара США составил 326,14 тенге. В банках Актау курс поднялся до 328 тенге за доллар.

Фото Лианы Рязанцевой из архива Lada.kz
Цена за доллар в Актауском филиале «Народного банка» составила 327,93 тенге. В филиале «Евразийского банка» валюта продается по 328,55 тенге за единицу. В филиале «Qazкom» - по 328 тенге.

По итогам утренней сессии 20 апреля стоимость одного доллара составляла 326,23 тенге. Для сравнения, вчера, 19 апреля, стоимость одного доллара составляла 325,66 тенге.

Первая сделка дневных торгов 20 апреля прошла на уровне 326,25 тенге. Минимальная цена достигла 325,95 тенге, максимальная - 326,46 тенге за доллар. Объем торгов составил 90,6 миллиона долларов.

Средний курс продажи доллара США в обменных пунктах Казахстана, по данным Kurs.kz, составил от 324 до 327,5 тенге. Цена на нефть марки Brent на 15:31 по времени Астаны составила 73,86 доллара за баррель.

Кусры валют в банках Актау можно посмотреть здесь.


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