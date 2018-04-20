Курс доллара в обменных пунктах Актау поднялся до 328 тенге

По итогам утренней сессии 20 апреля стоимость одного доллара составляла 326,23 тенге. Для сравнения, вчера, 19 апреля, стоимость одного доллара составляла 325,66 тенге.
Первая сделка дневных торгов 20 апреля прошла на уровне 326,25 тенге. Минимальная цена достигла 325,95 тенге, максимальная - 326,46 тенге за доллар. Объем торгов составил 90,6 миллиона долларов.
Средний курс продажи доллара США в обменных пунктах Казахстана, по данным Kurs.kz, составил от 324 до 327,5 тенге. Цена на нефть марки Brent на 15:31 по времени Астаны составила 73,86 доллара за баррель.
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