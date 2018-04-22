Служивших в Актау морских пехотинцев торжественно проводили домой

Благодарность за отличную службу. Фото предоставлено пресс-службой РК «Запад»

Одними из первых торжественно проводили домой морских пехотинцев войсковой части №25744.



- С большой теплотой мы будем вспоминать нашу службу. Морская пехота для всех нас стала родным домом, в которой мы стали одной дружной семьей. Мы благодарим всех тех, кто вкладывал душу в нас, обучал, переживал и помогал нам пройти этот путь, - поделился Мустафа Турганбаев, гвардии рядовой срочной службы.



В течение года военнослужащие освоили воинские специальности, достигли значительных результатов в боевой подготовке, неоднократно на практике демонстрировали высокую боевую выучку, прекрасно показали себя во время конкурса «Снайперский батальон».



За добросовестное исполнение служебных обязанностей, примерную воинскую дисциплину, высокие показатели в боевой и физической подготовке солдат наградили грамотами, благодарственными письмами в адрес родителей, фотоальбомами о службе и памятными подарками. Ряду военнослужащих присвоены очередные воинские звания.



Торжественное увольнение в запас завершится в конце мая текущего года. Со слов Рустема Игисинова, руководителя пресс-службы, среди увольняемых в запас есть те, кто принял решение продолжить воинскую службу по контракту.