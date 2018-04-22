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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:21

Просмотров: 141

Служивших в Актау морских пехотинцев торжественно проводили домой

В воинских частях регионального командования «Запад» проходят торжества по случаю увольнения военнослужащих срочной службы. Всего в Вооруженных Силах весной этого года будут уволены в запас около 6000 военнослужащих срочной службы весеннего призыва 2017 года. Из них свыше 600 - морские пехотинцы. Об этом сообщили в пресс-службе управления командующего войсками регионального командования «Запад».

Благодарность за отличную службу. Фото предоставлено пресс-службой РК «Запад»
Одними из первых торжественно проводили домой морских пехотинцев войсковой части №25744.

- С большой теплотой мы будем вспоминать нашу службу. Морская пехота для всех нас стала родным домом, в которой мы стали одной дружной семьей. Мы благодарим всех тех, кто вкладывал душу в нас, обучал, переживал и помогал нам пройти этот путь, - поделился Мустафа Турганбаев, гвардии рядовой срочной службы.

В течение года военнослужащие освоили воинские специальности, достигли значительных результатов в боевой подготовке, неоднократно на практике демонстрировали высокую боевую выучку, прекрасно показали себя во время конкурса «Снайперский батальон».

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, примерную воинскую дисциплину, высокие показатели в боевой и физической подготовке солдат наградили грамотами, благодарственными письмами в адрес родителей, фотоальбомами о службе и памятными подарками. Ряду военнослужащих присвоены очередные воинские звания.

Торжественное увольнение в запас завершится в конце мая текущего года. Со слов Рустема Игисинова, руководителя пресс-службы, среди увольняемых в запас есть те, кто принял решение продолжить воинскую службу по контракту.


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