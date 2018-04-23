Выезд патрульного автомобиля на «встречку» прокомментировали в ДВД Мангистау

- В ходе разбирательства установлено, что водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 100 не желал стоять в пробке, возникшей на перекрестке между 8, 8«А», 10 и 11«А» микрорайонами, и продолжил движение в сторону 6 микрорайона по встречной полосе. Нарушение заметил экипаж дорожно-патрульной полиции. Учитывая интенсивность движения на данном участке, в целях недопущения ухода водителя от наказания за грубое нарушение ПДД, было принято решение преследовать нарушителя и потребовать остановку транспортного средства, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.