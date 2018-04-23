«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 23 Апреля
+15...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.52 KZT
  • €1 = 399.33 KZT
  • 1 RUB = 5.26 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:01

Просмотров: 1368

Выезд патрульного автомобиля на «встречку» прокомментировали в ДВД Мангистау

Экипаж преследовал нарушителя, и выезд на встречную полосу был вызван необходимостью остановить транспортное средство. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Кадр видео
Движение патрульного автомобиля по полосе, предназначенной для встречного движения, снял на видео автолюбитель. Видео опубликовано в разделе «Народные новости» 21 апреля.

- В ходе разбирательства установлено, что водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 100 не желал стоять в пробке, возникшей на перекрестке между 8, 8«А», 10 и 11«А» микрорайонами, и продолжил движение в сторону 6 микрорайона по встречной полосе. Нарушение заметил экипаж дорожно-патрульной полиции. Учитывая интенсивность движения на данном участке, в целях недопущения ухода водителя от наказания за грубое нарушение ПДД, было принято решение преследовать нарушителя и потребовать остановку транспортного средства, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Критик SS (Посетители) Сегодня, 18:28
Ирон, напишите ваши контакты для обратной связи, когда в первый рас остановят, я вам позвоню, на сколько это серьёзный разговор с вашей стороны, элементарно откуда инспектор будет знать что это у вас первый или второй предупреждение
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Mestnyi
 markus (Посетители) Сегодня, 18:27
Теперь я точно знаю,что предыдущие штрафы о которых нам тут говорила пресс служба двд ВРАНЬЁ. Нету им веры. Не соблюдают они правила и закон в их отношении не работает. Чувствуют они себя безнаказано и ведут соответствующе...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Quwanysh Atshybaiuly
  • Mestnyi
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 18:02
"Лада" просто не умеет или не хочет задавать представителям власти уточняющие, но очень не удобные вопросы.
И это уже не в первый раз.
На видео нет мифического "нарушителя", а сирену полицейские ОБЯЗАНЫ были включить. Но почему-то никто из репортеров об этом не спросил, и теперь уже, наверное, не спросит.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ирон (Посетители) Сегодня, 17:34
Критик SS,
По новым правилам на первый раз за не включенные фары делают предупреждение
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • molotOK
  • Mestnyi
 Tarum (Посетители) Сегодня, 17:14
applause ОТВЕТ явно расмешил...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Критик SS (Посетители) Сегодня, 17:10
В конце напишут что маячки не работают, но сразу скажу, не работает или не знает не освобождает от уклонение закона, нас когда останавливает инспектор за не включение точнее если не работает фары, нам же не говорят предупреждение, а сразу штраф, думаю тут есть все таки нарушение либо забыл или не работает так то виноват уже пусть думает руководство двд
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Критик SS (Посетители) Сегодня, 17:10
В конце напишут что маячки не работают, но сразу скажу, не работает или не знает не освобождает от уклонение закона, нас когда останавливает инспектор за не включение точнее если не работает фары, нам же не говорят предупреждение, а сразу штраф, думаю тут есть все таки нарушение либо забыл или не работает так то виноват уже пусть думает руководство двд
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Критик SS (Посетители) Сегодня, 17:10
В конце напишут что маячки не работают, но сразу скажу, не работает или не знает не освобождает от уклонение закона, нас когда останавливает инспектор за не включение точнее если не работает фары, нам же не говорят предупреждение, а сразу штраф, думаю тут есть все таки нарушение либо забыл или не работает так то виноват уже пусть думает руководство двд
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Kirilka
  • Nurzhan_from_aktau
  • mustain
  • fitter
  • molotOK
  • Mestnyi
 Ололошка (Посетители) Сегодня, 16:41
Это уже сверх всякой наглости писать такие отмазки! Колбаса там знатная, никакого нарушителя по встречке не было! И потом, когда видят они нарушителя, тут же включают маячки проблесковые, обязаны включать при нарушении ПДД, это бы объяснило их наглый выезд. А так и дураку понятно, что в пробке стоять не хотели и воспользовались служебным авто и положением
 
-1
  • mad max
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:11
Bizdiń jol shendileri jol juru yerejesin buzatyndygy sonshalyq, halyq sharshap bitken!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика