Лимиты на снятие наличных и переводы: Что нужно знать клиентам «Банка Астаны» из Актау

- обналичивание средств с платежных карт в банкоматах и кассах — до 1 000 000 тенге в месяц;
- переводы в интернет-банкинге с текущих счетов/депозитов между своими счетами и в пользу третьих лиц — до 200 000 тенге в сутки с одного аккаунта;
- обналичивание средств с текущих счетов или депозитов для одного физического лица из кассы «Банка Астаны» — до 1 000 000 тенге в неделю.
Меры, как сообщает АО «Банк Астаны», будут действовать до 2 мая.
Банк предупреждает вкладчиков, что все депозиты до 10 миллионов тенге на одного человека застрахованы Казахстанским фондом гарантирования вкладов.
- В части исполнения платежей и переводов по текущим счетам юридических лиц: Банк будет обслуживать их по мере поступления денежных средств, в том числе от погашения и рефинансирования ссудного портфеля, продажи активов и привлечения новых источников фондирования. В первую очередь Банк планирует исполнять обязательные платежи клиентов в республиканский бюджет, выплаты по зарплатным проектам клиентов и стипендиям. Также уведомляем, что Банк планирует исполнять обязательства по вкладам юридических лиц согласно договорных сроков погашения, - сообщает «Банк Астаны» на официальном сайте.
К клиентам банка обратился Олжас Тохтаров, председатель совета директоров АО «Банк Астаны».
Напомним, о деятельности некоторых коммерческих банков высказался Нурсултан Назарбаев.
- Банкам, которые провалили всю работу, в дальнейшем оказали государственную поддержку, не будет иметь никакого результата. Поэтому я рекомендую всем прекратить нажим на Национальный Банк. Сейчас «ЭксимБанк», «Банк Астаны», Qazaq Banki, вот эти банки, которые имеют ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили, задолжали, и не могут ответить вкладчикам. Как они могут работать? - сказал Президент на совещании по итогам деятельности Национального Банка, передает Tengrinews.kz.
Филиал АО «Банк Астаны» в Актау находится по адресу: 4 микрорайон, гостиница Holiday Inn.
В call-центре банка сообщили, что временные ограничения распространяются на все филиалы финансовой организации.