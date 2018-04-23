«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 23 Апреля
+15...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.52 KZT
  • €1 = 399.33 KZT
  • 1 RUB = 5.26 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:38

Просмотров: 1415

Лимиты на снятие наличных и переводы: Что нужно знать клиентам «Банка Астаны» из Актау

Временные ограничения приняты банком для сохранения возможности исполнения текущих обязательств. Об этом банк сообщает по официальным каналам связи.

Фото автора
С 22 апреля «Банк Астаны» ограничил следующие операции:

- обналичивание средств с платежных карт в банкоматах и кассах — до 1 000 000 тенге в месяц;

- переводы в интернет-банкинге с текущих счетов/депозитов между своими счетами и в пользу третьих лиц — до 200 000 тенге в сутки с одного аккаунта;

- обналичивание средств с текущих счетов или депозитов для одного физического лица из кассы «Банка Астаны» — до 1 000 000 тенге в неделю.

Меры, как сообщает АО «Банк Астаны», будут действовать до 2 мая.

Банк предупреждает вкладчиков, что все депозиты до 10 миллионов тенге на одного человека застрахованы Казахстанским фондом гарантирования вкладов.

- В части исполнения платежей и переводов по текущим счетам юридических лиц: Банк будет обслуживать их по мере поступления денежных средств, в том числе от погашения и рефинансирования ссудного портфеля, продажи активов и привлечения новых источников фондирования. В первую очередь Банк планирует исполнять обязательные платежи клиентов в республиканский бюджет, выплаты по зарплатным проектам клиентов и стипендиям. Также уведомляем, что Банк планирует исполнять обязательства по вкладам юридических лиц согласно договорных сроков погашения, - сообщает «Банк Астаны» на официальном сайте.

К клиентам банка обратился Олжас Тохтаров, председатель совета директоров АО «Банк Астаны».



Напомним, о деятельности некоторых коммерческих банков высказался Нурсултан Назарбаев.

- Банкам, которые провалили всю работу, в дальнейшем оказали государственную поддержку, не будет иметь никакого результата. Поэтому я рекомендую всем прекратить нажим на Национальный Банк. Сейчас «ЭксимБанк», «Банк Астаны», Qazaq Banki, вот эти банки, которые имеют ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили, задолжали, и не могут ответить вкладчикам. Как они могут работать? - сказал Президент на совещании по итогам деятельности Национального Банка, передает Tengrinews.kz.

Филиал АО «Банк Астаны» в Актау находится по адресу: 4 микрорайон, гостиница Holiday Inn.

В call-центре банка сообщили, что временные ограничения распространяются на все филиалы финансовой организации.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
sergbodr (Посетители) Сегодня, 17:58
Да уж, одно слово президента и сразу паника!!! Неуместно делать главе государства такие заявления, влекущие за собой такие последствия! Очень недальновидное заявление и скорей всего, кем то подсунутое из помощников, с помощью которых хотят "прихватить" банк, пользующийся такой популярностью у людей! Имхо, ни один карточный продукт, не может предложить такие условия, как в Астана банке! Надеюсь, что это всё временные трудности и в дальнейшем люди будут пользоваться услугами этого банка!

 
-1
  • sergbodr
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Orange
  • arelav_74
 Isco (Посетители) Сегодня, 16:44
Единственное, что нужно знать любому человеку - это не связываться с банками вообще. Ни по каким вопросам.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика