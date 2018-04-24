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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 14:55

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Мангистау назвали регионом с наибольшим потреблением фруктов

В среднем потребление фруктов в домохозяйствах региона составило в 2017 году более 80 кг. Об этом сообщает Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Фото с сайта pixabay.com
Наименьшее потребление фруктов, по данным Комитета за прошлый год, зарегистрировано в Акмолинской области (в среднем 50,6 кг).

Мангистау назвали регионом с наибольшим потреблением фруктов


В среднем, по информации Комитета, каждый казахстанец в месяц потребляет 1,3 кг риса; 3,7 кг хлеба; 1 кг макарон; 2 кг говядины; 0,6 кг рыбы; 1,7 литра молока; 1,2 литра кефира; 14 яиц; 1,3 кг яблок; 3,9 кг картофеля; 1,7 кг сахара; 0,2 кг чая.

Мангистау назвали регионом с наибольшим потреблением фруктов


Потребление продуктов в городах и селах, по данным Комитета, отличается.

В городе выше потребление яиц, фруктов, молока и мяса. В сельской местности – потребление хлеба, сахара и меда. Одинаково потребление масла, рыбы, картофеля и овощей.

Что такое домохозяйство?

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