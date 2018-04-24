Мангистау назвали регионом с наибольшим потреблением фруктов

- вид хозяйствующего субъекта в системе рыночных отношений. Имеет ряд особенностей и отличий от категории семьи.



В зависимости от типа семьи домохозяйства могут быть:



- несемейные;

- семейные, когда совместно проживающие лица приходятся друг другу супругами, родственниками или свойственниками (сват, сватья, родня по мужу и по жене).



Основной функцией семейного домохозяйства является организация быта и жизнеобеспечение членов семьи.

Наименьшее потребление фруктов, по данным Комитета за прошлый год, зарегистрировано в Акмолинской области (в среднем 50,6 кг).В среднем, по информации Комитета, каждый казахстанец в месяц потребляет 1,3 кг риса; 3,7 кг хлеба; 1 кг макарон; 2 кг говядины; 0,6 кг рыбы; 1,7 литра молока; 1,2 литра кефира; 14 яиц; 1,3 кг яблок; 3,9 кг картофеля; 1,7 кг сахара; 0,2 кг чая.Потребление продуктов в городах и селах, по данным Комитета, отличается.В городе выше потребление яиц, фруктов, молока и мяса. В сельской местности – потребление хлеба, сахара и меда. Одинаково потребление масла, рыбы, картофеля и овощей.