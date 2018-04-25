День единства народа Казахстана подарит мангистаусцам три дня выходных

Таким образом, казахстанцы будут отдыхать три дня подряд: 29-30 апреля и 1 мая.
В общей сложности в мае выпадает 11 дней отдыха, в связи с предстоящим празднованием 9 мая, включая выходные.
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