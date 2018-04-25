День единства народа Казахстана подарит мангистаусцам три дня выходных

Празднование 1 мая в Актау. Фото из архива lada.kz

Субботний день – 28 апреля – будет рабочим, а 30 апреля (понедельник) – выходным, в связи с празднованием Дня единства народа Казахстана.

Таким образом, казахстанцы будут отдыхать три дня подряд: 29-30 апреля и 1 мая.



В общей сложности в мае выпадает 11 дней отдыха, в связи с предстоящим празднованием 9 мая, включая выходные.