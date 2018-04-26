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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 06:28

Просмотров: 703

В Актау пройдут праздничные мероприятия 1 мая

В Актау 1 мая пройдет театрализованное шествие, а также ряд праздничных мероприятий в парке «Ак Бота». Об этом рассказала Гульжазира Алдашева, руководитель актауского городского отдела культуры и развития языков.

Иллюстративное фото
Празднование Дня единства народа Казахстана начнется 1 мая в 11:00. По центральной улице от здания «Мангистаумунайгаз» до парка «Ак Бота» пройдут колонны школьников, студентов, артистов и представителей этнокультурных объединений. Откроет шествие колонна «жасотановцев», а за ней пойдут члены партии «Нур-Отан». За ними последуют хореографические коллективы, которые представят зрителям праздничную композицию, а также подготовят сюрприз. Завершат шествие колонны представителей национально-культурных центров Актау.

- В этом году празднование Дня единства народа Казахстана пройдет в парке «Ак Бота», куда зайдут колонны после праздничного шествия. В 12:00 на 30-метровой сцене в районе скейт-парка начнется праздничный концерт, который продлится до 22:00. Параллельно пройдут концерты творческих коллективов трех школ города, которым в этом году исполняется 45, 50 и 55 лет. Их артисты покажут ретро-постановки, в том числе «Весна 63-го...» и многое другое. В парке «Ак Бота» также будут организованы выставки прикладного искусства умельцев города и этнокультурных объединений. Одним из новшеств в этом году станет то, что в парке будут установлены фотозоны, где жители и гости города смогут сделать интересные и необычные фотографии. А также будет играть духовой оркестр. Для детей мы пригласим ростовых кукол, - рассказала Гульжазира Алдашева.

К сотрудничеству акимат Актау приглашает художников, а также мастеров боди-арта и других креативных направлений.

- Мы хотим, чтобы в парке художники могли рисовать портреты людей, а также рисунки на теле, демонстрировать другие интересные направления, которые есть у нас в городе. Это будет не бесплатно, мы готовы заплатить им, но мы хотим, чтобы эти направления искусства у нас развивались, и люди смогли, как в больших городах, познакомиться с их творчеством прямо в парке во время отдыха. Обращаться по вопросу сотрудничества можно в актауский городской отдел культуры и языков по телефону: 33-65-36, - рассказала Гульжазира Алдашева.

Фото: Lada.kz


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Комментарии ( 1 )

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  • botden
 Max007 (Посетители) Сегодня, 09:23
Ура товарищи!!! beer2
 
 

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