Штраф или арест: Бросивший окурок полицейский в Актау будет наказан

Напомним, инспектор полиции выкурил сигарету и выбросил окурок на землю. Правонарушение зафиксировал на камеру мобильного телефона очевидец.
Пользователи Lada.kz возмутились тем, что полицейские штрафуют за мелкие правонарушения, а сами при этом не соблюдают норм и правил.
Статья 434 часть 1 КоАП РК - Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.