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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:54

Просмотров: 979

Штраф или арест: Бросивший окурок полицейский в Актау будет наказан

В отношении инспектора был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Об этом проинформировали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Кадр видео
На сотрудника полиции, как отметили в ведомстве, составили административный материал по части 1 статьи 434 КоАП РК. Наказание предусматривает штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (МРП) – 12 025 тенге либо административный арест на срок до 10 суток. Материал направлен в специализированный административный суд Актау.

Напомним, инспектор полиции выкурил сигарету и выбросил окурок на землю. Правонарушение зафиксировал на камеру мобильного телефона очевидец.

Пользователи Lada.kz возмутились тем, что полицейские штрафуют за мелкие правонарушения, а сами при этом не соблюдают норм и правил.

Статья 434 часть 1 КоАП РК - Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.



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Комментарии ( 7 )

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  • kuba7778
 Isco (Посетители) Сегодня, 15:52
15 суток!!! 15 суток!!! Кто за - палец вверх!!!
 
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dinamo85 (Посетители) Сегодня, 14:51
Жанар,
Истинные слова

 
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  • alesha
  • kuba7778
 Жанар (Посетители) Сегодня, 14:43
Цитата: Штирлиц
Желаем видеть официальный протокол и постановление суда. А то ведь можем и не поверить.


Мечтайте!...Как всегда будет отписка наказали на столько то МРП...
Ну, а саке, баке с большими погонами пальчиком погрозит...Не мусори.. stena

Хочу за муж!..
 
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  • Жанар
  • alesha
 Штирлиц (Посетители) Сегодня, 14:29
Уже интересно... Каждый вечер в Актау идет активная "охота на ведьм"... В принципе правильно - нечего сорить. Но очень неприятно, когда науськанные солдатики тебе чуть ли не в зад заглядывают. А тут опля... Желаем видеть официальный протокол и постановление суда. А то ведь можем и не поверить.
 
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Max007 (Посетители) Сегодня, 14:09
Правильно сделали.
 
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Городовой (Посетители) Сегодня, 14:06
born_0001, Вы представили себя таки в студии у Якубовича?
 
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  • Вован
  • alesha
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 born_0001 (Посетители) Сегодня, 14:00
Скан копию протокола в Студию! applause
 
 

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