«Актау, говори!» Лишение водительских прав без суда и следствия

Мы решили спросить у автолюбителей Актау, как они отнесутся к тому, если стражи порядка без суда будут решать, кому управлять автомобилем, а кому – нет.
Публичное обсуждение открыто до 26 апреля на портале электронного правительства.
В Министерстве юстиции – считают, что поправка позволит дисциплинировать водителей и повысит ответственность полицейских.
Как показывает результат опроса, автовладельцы Актау против передачи полномочий о лишении водительских прав МВД. По их мнению, такая поправка повлечет коррупцию.
P/S: Многие водители отказались показывать лицо во избежание конфликта с сотрудниками полиции.
Подготовили Лиана Рязанцева и Рашид Исмагилов
Глава МВД высказался о предложении без суда лишать водителей прав.
Принимаете ли вы участие в публичных обсуждениях на портале электронного правительства?