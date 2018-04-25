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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:37

Просмотров: 631

«Актау, говори!» Лишение водительских прав без суда и следствия

В очередном выпуске «Актау, говори!» корреспонденты узнали, как горожане относятся к инициативе Министерства юстиции РК разрешить полицейским лишать автолюбителей водительских прав без суда.

Фото автора
Новый административный кодекс, который вынесли на публичное обсуждение, предусматривает лишение нарушителей правил дорожного движения водительских прав сотрудниками полиции без суда.

Мы решили спросить у автолюбителей Актау, как они отнесутся к тому, если стражи порядка без суда будут решать, кому управлять автомобилем, а кому – нет.



Публичное обсуждение открыто до 26 апреля на портале электронного правительства.

В Министерстве юстиции – считают, что поправка позволит дисциплинировать водителей и повысит ответственность полицейских.

Как показывает результат опроса, автовладельцы Актау против передачи полномочий о лишении водительских прав МВД. По их мнению, такая поправка повлечет коррупцию.

P/S: Многие водители отказались показывать лицо во избежание конфликта с сотрудниками полиции.

Подготовили Лиана Рязанцева и Рашид Исмагилов

Глава МВД высказался о предложении без суда лишать водителей прав.


Принимаете ли вы участие в публичных обсуждениях на портале электронного правительства?


 


Да - 3 (18,75%)

Нет - 4 (25%)

Не знал(а) про обсуждения - 9 (56,25%)


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Комментарии ( 7 )

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ДухLess (Посетители) Сегодня, 16:30
Новый административный кодекс, который вынесли на публичное обсуждение, предусматривает лишение нарушителей правил дорожного движения водительских прав сотрудниками полиции без суда

Борьба с коррупцией? Не... не слышали! bazar

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
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  • Аля
 NBS (Посетители) Сегодня, 16:24
Бред полный. У нас полиция низкоквалифицирована.Решение должен принимать только суд. Кто у нас занимает 1 место по уровню коррупции, уверен это полиция и им хотят доверить огромные полномочия. Лично я им не доверяю и не приветствую такую идею, это контрпродуктивно. Будет больше коррупции.Я удивляюсь нашим чиновникам, иногда такой бред начинают нести и такие идеи предлагать, что начинаешь задумываться, что кроме вреда они ничего не приносят. Я искренне надеюсь, что этот вредительный проект не будет принят.
 
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PAV13 (Посетители) Сегодня, 16:05
и взятки будут более наглые , просто по тому что человека будут ставить перед фактом

Вся жизнь — управление рисками, а не исключение рисков
 
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  • веснушка
  • NBS
 Satuk (Посетители) Сегодня, 15:56
Лично мне начхать и растереть. Тупо не нарушаю и взяток не даю,на торпедо "тёща"всегда предупредит и за превышение не попадаю. Наши обсуждения ничего не изменят если решили примут и начнут зарабатывать.
 
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BV (Посетители) Сегодня, 15:54
Это уже было в СССР когда начальник ГАИ решал на какой срок лишить прав. Коррупция процветает не из-за того кто и как лишает право управления суд или РОВД, а как и кто сколько даст. Сейчас что нельзя откупится чтобы дело до суда не дошло? Да полицейским будет легче решать вопросы, но и сейчас не трудней. Наверху уже все решили, а обсуждение это так chih
 
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Don Quixote (Посетители) Сегодня, 15:49
Вообще, это хорошая поправка, щас сразу в суд отправляют, а по-новому, сначала разбор в УДП, а потом можно обжаловать в суде. Или сразу в суде, если в протоколе написать не согласен. То есть появляется возможность дважды оспорить наказание, при этом полицейские лучше понимают, где видна разметка, соответствует ли она ГОСТ и т.д.
 
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Isco (Посетители) Сегодня, 15:49
Меня так и лишали, сотрудник сразу права забрал на месте, просили 150 000, сказал -"оформляйте". Права больше не видел.

Шестой год езжу без прав, хотя срок уже давно вышел. За это время купил три самсы, сок - два литра и баланса 2 или 3 000 единиц.

В интервью особенно позабавило, что те, кто против - стоят спиной. Хорошо отражает суть отношений исполнительной власти, так называемой и народа.
 
 

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