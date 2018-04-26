Среднюю стоимость квадратного метра жилья подсчитали в Актау

Самая дорогая недвижимость, как сообщает портал - в Алматы. Цена квадратного метра в апреле здесь составила в среднем 339 025 тенге (-0,4%). Самые низкие цены на квадратный метр недвижимости, по данным за апрель, зарегистрированы в Павлодаре – 163 350 тенге (+1,5%).
Самый резкий рост показали цены на недвижимость в Уральске (+2,1%). Самый резкий спад зафиксирован в Семее (-1%).
- Если говорить о рейтинге городов РК с наиболее высокой стоимостью недвижимости, то первые три позиции традиционно занимают Алматы, Астана и Актау. На четвёртом месте — Караганда, а пятая строчка принадлежит Шымкенту. Топ-5 «дешёвых» населённых пунктов возглавляет Актобе. На втором месте — Тараз. Третья, четвёртая и пятая позиции остаются за Павлодаром, Семеем и Усть-Каменогорском, - сообщает Krisha.kz.