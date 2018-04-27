СМИ: Организаторам голодовки нефтяников в Актау присудили премию Свенссона

- Нурбек Кушакбаев и Амин Елеусинов в настоящее время находятся в заключении. Лариса Харькова подвергнута ограничению свободы передвижения, - передает Sputnik.
Informburo.kz сообщает, что Нурбека Кушакбаева, Амина Елеусинова и Ларису Харькову поддержали и выдвинули Международная конфедерация профсоюзов, Конфедерация труда России и глобальные профсоюзы. Сумма призовых составляет 500 000 норвежских крон – приблизительно 63 000 евро, или 84 000 долларов.
Конфедерацию независимых профсоюзов, как сообщает Informburo.kz, ликвидировали постановлением специализированного экономического суда ЮКО 4 января 2017 года. На следующий день работники Oil Construction Company из Мангистауской области объявили голодовку, требуя отмены решения суда. Они утверждали, что голодовка не является забастовкой, так как рабочий процесс идёт, и они выполняют свои обязанности.
- Лидер профсоюзного объединения Лариса Харькова полностью согласилась с решением суда. По её словам, конфедерация не смогла выполнить требования нового закона о профсоюзах, а именно создать филиалы в девяти регионах страны за 11 месяцев. Позже коллеги Харьковой заявили, что на неё было оказано давление, - передает портал.
В 2017 году суд №2 Астаны вынес приговор в отношении Амина Елеусинова.
- Председателя профсоюза признали виновным в растрате и присвоении вверенных ему профсоюзных взносов 1611 работников ТОО «Oil Construction Company» в особо крупном размере в сумме 8 212 606 тенге 89 тиын, а также в применении насилия в отношении представителя власти, выразившееся в неповиновении и оскорблении сотрудников полиции при задержании 20 января 2017 года, - сообщил Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.