С начала года департамент экологии выявил 58 фактов нарушений экологического законодательства в Мангистау

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Заведено, по словам Руслана Тукенова, 55 административных дел на общую сумму 44 122 584 тенге.



- Уже взыскано 4 140 490 тенге. Оставшиеся 39 982 094 тенге — на стадии исполнения. По штрафам на оставшуюся сумму срок оплаты еще не истек. В целях компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде, департамент выдал четыре предписания на общую сумму 44 244 670 тенге, - сообщил Руслан Тукенов.



По состоянию на 1 марта, в Мангистауской области зарегистрировано 243 контракта на разведку и добычу.



- По результатам мониторинга Национальной компании «Қазақстан Ғарыш Сапары», в 62 населенных пунктах данные о 5000 объектах не включены в земельную кадастровую базу. Также стало известно, что 96% недропользователей, зарегистрированных в регионе, используют свои участки не по назначению. Кроме того, по снимкам из космоса выявлено, что 471 земельный участок общей площадью 165,7 Га загрязнен отходами нефти, - доложил Есемурат Дузмагамбетов, руководитель управления земельных отношений.