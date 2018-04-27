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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:22

Просмотров: 305

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где и как провести выходные? Специально для вас мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 28 и 29 апреля.

Фото из архива Lada.kz
Театр
Спектакль «Балшық бала»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в субботу, 28 апреля, пройдет показ спектакля «Балшық бала». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.

Концерты
Конкурс «Танцевальный рай»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В выходные дни в КДК имени Абая пройдет ежегодный конкурс танцевальных коллективов. Концерт посвящен памяти Виговской Жанетты Аркадьевны. Вход свободный. Телефон для справок: 30 56 70.

Творческий вечер «Весна, гитара и я»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В воскресенье, 29 апреля, жителей и гостей Актау приглашают на творческий вечер «Весна, гитара и я». Начало в 18:00. Концерт пройдет в Доме дружбы, 14 микрорайон. Вход свободный. Телефон для справок: 8 702 458-68-61.

Конкурс караоке


Как провести ближайшие выходные в Актау


Развлекательный центр «Адмирал» приглашает любителей и профессионалов участвовать в караоке-конкурсе! Оставьте заявку по телефону: 8 707 428 1601 и запишитесь на кастинг, который будет проходить каждую субботу апреля. Программа кастинга произвольная, но костюм, бэк-вокал и танцы приветствуются. Полуфинал пройдет 30 апреля. Финалисты будут определены при помощи жребия. Участники, которые пройдут в финал, должны будут точь-в-точь исполнить песню известного артиста. Финал состоится 1 мая. Не упусти свой шанс выиграть 100 000 тенге. 

Выставка экзотических животных «Живая радуга» 


Как провести ближайшие выходные в Актау


Жителей и гостей Актау приглашают посетить выставку экзотических животных «Живая радуга». Одни из самых ярких обитателей тропических лесов планеты: тукан токо, сине-жёлтый ара, енот-полоскун, желтохохлый какаду, весёлая и озорная обезьянка Боня, малыш макаки Леонардо и многие другие. Здесь вы сможете узнать много нового и интересного о жизни этих удивительных питомцев, сфотографироваться, погладить и даже подержать некоторых из них. Выставка расположилась на втором этаже торгового центра «Астана». Место и время проведения: с 13 апреля по 26 августа, 2 этаж торговый центр «Астана», 14 микрорайон, с 12:00 до 21:00.
Цена билета: взрослый – 1000 тенге, детский – 800 тенге, пенсионный — 800 тенге, дети до четырех лет - бесплатно. Телефон для справок: 87082526193 и 87763158330.

Развлечения для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.

Шоу-программа «Потерянный башмачок куколки ЛОЛ»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В воскресенье, 29 апреля, в ресторане Perfect Relax в 15:00 состоится шоу-программа «Потерянный башмачок куколки ЛОЛ». В программе: бременские музыканты, три кота - Карамелька Коржик и Компот, сказочный патруль Снежка и Аленка, куколки ЛОЛ, бумажная дискотека, детские мастер-классы, фуршет и многое другое. Стоимость билета: детский - 4900 тенге, взрослый - 1000 тенге. Телефон для справок: 87012980801.

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Семейный центр «Апельсинка» в воскресенье приглашает детей на мастер-класс. Место проведения: 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.

Для любителей кино


В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Танки»


Как провести ближайшие выходные в Актау


1940 год. Советский Союз живет в ожидании большой войны. Стране нужна современная боевая техника, чтобы дать отпор врагу. Конструктор Михаил Кошкин создает новые инновационные танки и отправляется на них в секретный танкопробег из Харькова в Москву, чтобы продемонстрировать их боеспособность. Кто же мог представить, что им придётся сражаться не только с бездорожьем? Кошкин и его команда, рискуя своими жизнями, сделают всё возможное, чтобы преодолеть все трудности и показать прототипы танка Т-34 высшему руководству страны…

«Дыши во мгле»

Как провести ближайшие выходные в Актау


Туман, за секунду убивающий каждого, окутывает Париж. Немногие из оставшихся в живых забираются за чистым воздухом как можно выше на крыши зданий. Без электричества, воды и еды, не понимая, что происходит, они все еще надеются на помощь. Но со временем понимают: спасатели не прилетят никогда, и чтобы выбраться из города, им придется спуститься и испытать удачу в гуще смертельно опасного тумана.

«Смешарики. Дежавю»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Крош решает устроить незабываемый день рождения Копатыча — он обращается в агентство «Дежавю», которое обещает своим клиентам удивительные путешествия во времени. Но из-за несоблюдения условий договора всех смешариков раскидывает во времени, а Крошу придется собирать друзей по разным эпохам в компании своего второго «Я» — повзрослевшего и ворчливого Шорка, появившегося из-за временного парадокса.

«Облако на крыше»


Как провести ближайшие выходные в Актау


История о том, как Ангел и Демон заключают сделку, наблюдая за молодым человеком, чей брак и карьера находятся под угрозой, и он должен решить, что для него главное в жизни. Неожиданно судьба преподносит ему возможность все изменить. Однако один неверный шаг может привести к серьезным последствиям. Что в итоге случится с героем, зрители узнают скоро.

«Не египте мне мозги»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Главная героиня фильма – незадачливая каскадёрша Жанель, которой не везёт в работе и в личных отношениях из-за её упрямства и чудаковатости, но она - преданный друг и настоящий боец. Жанель приходится срочно лететь в Шри-Ланку, где её отец «загорает» в полиции за нарушение паспортного режима. 
Перед вылетом Жанель знакомится с таким же «лузером» Максатом, пытающимся в ходе опасного и полного приключений путешествия обратить на себя её внимание.

«Правда или действие»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Обычная игра «Правда или действие» превращается в жестокую гонку со смертью, когда к процессу подключается нечто сверхъестественное. Стоит кому-то из участников соврать или не выполнить положенное действие, его ждет жестокая расправа. Кто в итоге сможет выйти победителем в жестокой игре?

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях бесплатно попала к нам на сайт в рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 3711 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана.


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Комментарии ( 1 )

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Иван Кириченко (Посетители) Сегодня, 17:32
Конец апреля в Checil Pub пройдет под музыку харизматичной группы LAMPЫ ORCHESTRA @lampy_orchestra letsrock letsrock letsrock beer2 beer2 beer2
 
 

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