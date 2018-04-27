Прогулка женщины с питбулем в магазин восхитила жителей Жанаозена

- «Пойдем домой», - говорит. У них с собакой общение. Ты знаешь, что питбули умные бывают?

Голос за кадром комментирует поход женщины в магазин с собакой.- Наши бабушки крутые. С питбулем ходит. Хочет зайти в магазин. Их не пускают. Теперь что делать будет?, - интересуется автор видео и продолжает рассуждение: