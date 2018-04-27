«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 27 Апреля
+19...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 327.72 KZT
  • €1 = 395.75 KZT
  • 1 RUB = 5.23 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 15:02

Просмотров: 1070

Прогулка женщины с питбулем в магазин восхитила жителей Жанаозена

Автор видео утверждает, что их бабушки «крутые». Ролик размещен на YouTube-канале городского паблика Жанаозена.

Скриншот видео
Голос за кадром комментирует поход женщины в магазин с собакой.



- Наши бабушки крутые. С питбулем ходит. Хочет зайти в магазин. Их не пускают. Теперь что делать будет?, - интересуется автор видео и продолжает рассуждение:

- «Пойдем домой», - говорит. У них с собакой общение. Ты знаешь, что питбули умные бывают?


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:43
Rasymende, myqty áje dance
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Satuk
  • Дифектос
  • Quwanysh Atshybaiuly
  • zhanino
 Max007 (Посетители) Сегодня, 16:04
Опасная собака и непредсказуемая, требует хорошего воспитания и нагрузки. Если ее замкнет то пипец всем кто рядом
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Satuk (Посетители) Сегодня, 15:36
Цитата: Thornhill
Satuk,
В Европе охрана тебя сразу из магазина выгонет!

Вам видней мы по европам не ездим. lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ronin
  • Дифектос
  • zhanino
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 15:24
Satuk,
В Европе охрана тебя сразу из магазина выгонет! Там вход с собаками запрещён!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Satuk (Посетители) Сегодня, 15:14
Чему так удивляются хорошая бабуся и спокойная воспитанная собака в Европе и внимания не обратили даже в гипермаркете.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика