Прогулка женщины с питбулем в магазин восхитила жителей Жанаозена

- Наши бабушки крутые. С питбулем ходит. Хочет зайти в магазин. Их не пускают. Теперь что делать будет?, - интересуется автор видео и продолжает рассуждение:
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Комментарии ( 5 )
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