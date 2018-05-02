Акция «Бессмертный полк» пройдет в Актау 9 Мая

- В этом году запланирован немного другой маршрут, сейчас эти вопросы прорабатываются. Ожидаем, что участие в «Бессмертном полку» примет такое же число жителей Актау, как и в прошлом году, а, возможно, и больше, - рассказала Ланга Черешкайте, координатор «Бессмертного полка» в Актау.
В прошлом году в акции приняли участие более четырех тысяч человек.
В День Победы планируют провести праздничный концерт и другие мероприятия. Парад и салют 9 Мая в этом году, по словам Гульжазиры Алдашевой, не запланированы.
Подробная программа празднования будет предоставлена после утверждения.
Контакт координатора «Бессмертного полка» в Актау можно посмотреть здесь.
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