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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:53

Просмотров: 1189

Акция «Бессмертный полк» пройдет в Актау 9 Мая

Окончательная программа празднования Дня Победы еще не утверждена, но уже известно, что парада и салюта 9 Мая не будет. Об этом сообщила Гульжазира Алдашева, руководитель Актауского городского отдела культуры и развития языков.

Фото из архива Lada.kz
Начнется празднования Дня Победы в Актау с возложения цветов к монументу «Вечный огонь». Затем пройдет акция «Бессмертный полк».

- В этом году запланирован немного другой маршрут, сейчас эти вопросы прорабатываются. Ожидаем, что участие в «Бессмертном полку» примет такое же число жителей Актау, как и в прошлом году, а, возможно, и больше, - рассказала Ланга Черешкайте, координатор «Бессмертного полка» в Актау.

В прошлом году в акции приняли участие более четырех тысяч человек.

В День Победы планируют провести праздничный концерт и другие мероприятия. Парад и салют 9 Мая в этом году, по словам Гульжазиры Алдашевой, не запланированы.

Подробная программа празднования будет предоставлена после утверждения.

Контакт координатора «Бессмертного полка» в Актау можно посмотреть здесь.

На сайте Lada.kz работает специальный проект «Бессмертный полк». Вы можете добавить фотографию и информацию об участнике войны, а также поблагодарить ветеранов.


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Комментарии ( 9 )

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 Thornhill (Посетители) Сегодня, 14:42
Потихоньку стараются забывать победу предков. Видимо власти считают, что пора заканчивать с "победой". Скоро наверное как на Украине будет, будут задаваться вопросом ипа: А такой уж плохой ли был Гитлер и им подобными!

Этот народ, про который они пытаются забыть, построил им целую страну, которую власть имущие и олигархи украли у народа и разбогатели! А теперь даже не хотят "спасибо" за это сказать!
 
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 Satuk (Посетители) Сегодня, 14:37
Цитата: Don Quixote
, ношение незаконное знаков отличия, формы и государственных наград считалось преступлением.

 Будь внимательным. На пацане дедовский пиджак и награды тоже дедовские не бутафорские.
Цитата: Don Quixote
в совке

А сейчас ты где?

Цитата: ДухLess
Как жить в государстве, где не уважают стариков?

 На день Астаны салют будет.
 
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Don Quixote (Посетители) Сегодня, 14:16
Мальчику и девочке на фото нужно объяснить, что в совке у их родителей были бы большие проблемы, ношение незаконное знаков отличия, формы и государственных наград считалось преступлением.

Фотографии пронести это хорошо, но не нужно устраивать балагана, маскарада и бразильского карнавала из такого достаточно сурового праздника.
 
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 Tarum (Посетители) Сегодня, 14:10
***** одним словом...Больше и добавить нечего...
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:35
1812-shi jylģy Uly Otan Soģysy qalaı umytyldy, bul Uly Otan Soģysyda umytylyp barady. Ehh, zaman basqa, yeldi basqaratyn biyler basqa. Ár zamannyń óz tarıhy bar degendei...
 
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 ДухLess (Посетители) Сегодня, 13:25
парада и салюта 9 Мая не будет

Как же так? Ладно парада не будет - показывать нечего! Но САЛЮТ причем? Когда ж, как не на 9 мая салютовать-то, неуважаемые чиновники??? Да если с каждого коррупционера (а их немеренно) собрать мзду - такой салют бы получился! angry
Как жить в государстве, где не уважают стариков?

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
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 Lisi4ka (Посетители) Сегодня, 13:17
Гульжазира Алдашева стыд Вам и позор! Помню когда была ребенком и парады были и салюты! Ветеранов итак почти не осталось, хоть бы для оставшихся праздник устроили! Был бы жив мой прадед ( пешком до Берлина прошагал), он был бы в ужасе от такого отношения к Великому празднику!
 
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 кеша (Посетители) Сегодня, 13:07
Что то стали забывать что обязаны на руках носить предков наших!!! На всем экономят ну и не проводили бы тогда!! Они за нас всех кровь проливали и жизни отдавали!!! Вы позорники!!!
 
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 Тина (Посетители) Сегодня, 12:28
Парад и салют 9 Мая в этом году, по словам Гульжазиры Алдашевой, не запланированы.


Короче хотите праздник,сами себе его и организовывайте, так как по другому назвать это не возможно!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

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