Проспект Президента перекроют 1 мая в Актау

Движение для автотранспорта будет ограничено с 10:00 до 14:30 по маршруту: монумент «Вечный огонь» - парк «Акбота», включая периметр парка.Помимо этого, с 12:00 до 22:00 будет перекрыто движение по маршруту: 4 микрорайон, дом №1 - спорткомплекс «Каспий».Как отмечается, ограничение вводится в связи с проведением праздничных демонстраций в День единства народа Казахстана.