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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:27

Просмотров: 283

Проспект Президента перекроют 1 мая в Актау

Городской акимат предупреждает автомобилистов о перекрытии центральной дороги.

Празднование 1 мая. Фото из архива «Лады»
Движение для автотранспорта будет ограничено с 10:00 до 14:30 по маршруту: монумент «Вечный огонь» - парк «Акбота», включая периметр парка.

Помимо этого, с 12:00 до 22:00 будет перекрыто движение по маршруту: 4 микрорайон, дом №1 - спорткомплекс «Каспий».

Как отмечается, ограничение вводится в связи с проведением праздничных демонстраций в День единства народа Казахстана.

Ақтау қаласының тұрғындары және қонақтарының назарына! «1 - мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні» мерекесіне орай сағат 10.00-ден 14.30-ге дейін Н. Жантөрин атындағы драма театрдан бастап «Ақбота» саябағының аумағына дейін және сағат 12.00-ден 21.00-ге дейін 4 шағынаудан 1 үй аумағынан «Каспий» футбол клубына дейінгі аралықтағы автокөлік жолының жабық болатынын хабарлаймыз. Ақтау қаласының әкімдігі! Вниманию жителей и гостей города Актау! В связи с празднованием праздника «1 мая единство народа Казахстана» 01.05.2018 года с 10.00 до 14.30 часов начиная от драма театра им. Н. Жанторина до парка Акботы (включая периметр парка) и с 12.00 до 22.00 часов от 1 дома 4 мкр. до футбольного клуба «Каспий» будет перекрыто автомобильное движение. Акимат города Актау!

Публикация от Ақтау қаласының əкімдігі (@aktau_akimat)



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