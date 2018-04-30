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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:36

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В Мангистау 10 человек отказались лечиться от ВИЧ-инфекции

На учете в Мангистауском СПИД-центре состоят 144 человека с ВИЧ-инфекцией, из них 10 отказались от лечения. Об этом проинформировал Алмабек Бисен, исполняющий обязанности директора областного центра СПИД.

Здание областного центра ВИЧ/СПИД. Фото автора
Из 144 человек, состоящих на учете, в лечении нуждаются 129.

- На сегодняшний день 10 человек имеют различные противопоказания к медикаментозному лечению, 10 – выразили отказ, таким образом, лечение проходят 109 человек. Среди отказавшихся есть бывшие заключенные, лица, употребляющие наркотики, обычные граждане. Один из них, семейный человек, отказался от лечения по религиозным соображениям. У тех, кто пренебрегает лечением, со временем иммунная система слабеет, в течение пяти-10 лет они переходят в стадию больных СПИДом. Пока таких случаев в области не зафиксировано, - отметил Алмабек Бисен.

Основное число ВИЧ-инфицированных, со слов Алмабека Бисена, проживают в Актау и Мунайлинском районе. Ни одного случая не зарегистрировано за последние пять лет в Мангистауском районе.

- Уровень заболеваемости в области растет и за счет трудовых мигрантов. В прошлом году выявлено 16 случаев. Из общего числа прибывших на работу обследование прошли лишь 12 процентов. В этом году двое инфицированных граждан Узбекистана выявлены в следственном изоляторе. ВИЧ-инфекция обнаружена у женщины в роддоме, которая оформлялась по чужому паспорту, - рассказал Алмабек Бисен.

С начала года в Мангистау зарегистрировано 12 случаев ВИЧ-инфекции.

По статистике, представленной центром, Мангистауская область входит в число регионов с низкой заболеваемостью ВИЧ.


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