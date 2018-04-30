В Мангистау 10 человек отказались лечиться от ВИЧ-инфекции

Здание областного центра ВИЧ/СПИД. Фото автора

Из 144 человек, состоящих на учете, в лечении нуждаются 129.



- На сегодняшний день 10 человек имеют различные противопоказания к медикаментозному лечению, 10 – выразили отказ, таким образом, лечение проходят 109 человек. Среди отказавшихся есть бывшие заключенные, лица, употребляющие наркотики, обычные граждане. Один из них, семейный человек, отказался от лечения по религиозным соображениям. У тех, кто пренебрегает лечением, со временем иммунная система слабеет, в течение пяти-10 лет они переходят в стадию больных СПИДом. Пока таких случаев в области не зафиксировано, - отметил Алмабек Бисен.



Основное число ВИЧ-инфицированных, со слов Алмабека Бисена, проживают в Актау и Мунайлинском районе. Ни одного случая не зарегистрировано за последние пять лет в Мангистауском районе.



- Уровень заболеваемости в области растет и за счет трудовых мигрантов. В прошлом году выявлено 16 случаев. Из общего числа прибывших на работу обследование прошли лишь 12 процентов. В этом году двое инфицированных граждан Узбекистана выявлены в следственном изоляторе. ВИЧ-инфекция обнаружена у женщины в роддоме, которая оформлялась по чужому паспорту, - рассказал Алмабек Бисен.



С начала года в Мангистау зарегистрировано 12 случаев ВИЧ-инфекции.



По статистике, представленной центром, Мангистауская область входит в число регионов с низкой заболеваемостью ВИЧ.