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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 15:27

Просмотров: 345

Байкеры Актау открыли мотосезон 2018 года

В этом году, по словам мотоциклистов, их стало еще больше. С двухколесной техникой могли ознакомиться и сфотографироваться все желающие.

Открытие мотосезона в Актау
Одна из основных целей церемонии открытия мотосезона, как говорят организаторы, популяризация скоростного хобби и возможность провести время в кругу друзей по интересам. Любители двухколесного транспорта, по их словам, хотят показать, что мотодвижение в Актау принимает все более массовый характер.

- Мы хотим показать, какая у нас техника, чем мы занимаемся у себя в гаражах целый год. В Актау есть уникальные мотоциклы, собранные руками их владельцев. Для многих это не просто хобби, а образ и стиль жизни. Мы всегда с радостью принимаем в свою команду всех желающих, делимся опытом и знаниями с новичками и ждем всех, кого мотодвижение по-настоящему интересует, - отмечают байкеры.



В новом сезоне мотоциклисты желают друг другу и себе обойтись без травм и опасных ситуаций. Водителям — быть внимательнее на дорогах.

- Водить мотоцикл — это всегда риск, поэтому мы всегда говорим об этом тем, кто собирается сесть за руль мотоцикла. Но если соблюдать технику безопасности, быть внимательным и осторожным, езда на мотоцикле будет не опаснее, чем на велосипеде. Главное, к чему мы призываем и наших товарищей, и водителей, хотя большинство из нас тоже являются водителями автомобилей, проявлять на дороге взаимоуважение, быть добрее и внимательнее друг к другу. Это касается не только водителей мотоциклов, но и четырехколесной техники, - говорят мотоциклисты.



Фото автора. Видео Рашида Исмагилова и @aktau_air


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Байкеры Актау открыли мотосезон 2018 года


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