Немецкий шпиц по кличке Экзотик Стар Эйтон стал победителем национальной выставки собак «Золотая Азия» в Акшукуре

Участников оценивала эксперт международной категории Маргарита Садыкова (Алматы).
Победителем выставки стал представитель породы малого немецкого шпица по кличке Экзотик Стар Эйтон (хозяйка Светлана Штанченко). Почетное второе место занял русский той-терьер по кличке Геральдина Графство Чарлотте (хозяйка Жанара Перужини). Ну и «бронза» досталась немецкой овчарке из питомника IZ TELMAN HAUS.
Эксперту актауские четвероногие понравились.
- Уровень подготовки собак очень высокий, выставка прошла на должном уровне. В первую очередь оценивали породность собаки, соответствие ее внешнего вида стандартам. Проводили смотр лояльности животного к человеку, сразу видно, занимаются ли владельцы со своими собаками и как они подготовлены к выставке. В целом ваши собаки мне очень понравились, были представлены очень достойные представители своих пород, - отметила эксперт.
В ходе выставки также прошел конкурсы: «дама с собачкой», «джентльмен с собакой» и «ребенок и собака».
Победителями конкурса стали Жанара Перужини в номинации «дама с собачкой», Павел Романий стал лучшим джентльменом с собакой. Арина Нагинская и Бахытжан Сакашев стали победителями конкурса «ребенок и собака».
Призом за волю к победе был отмечен самый маленький участник - мопс Оливия с хозяйкой Ариной Нагинской.
Приз зрительских симпатий достался собаке амстафф Зиг Стеф с хозяйкой Натальей Бондарь.
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