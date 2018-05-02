Жительница Актау превратила двор пятиэтажки в цветущий сад

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Как рассказала Екатерина Васильевна, все началось с простого желания навести порядок под окнами дома.Благоустраивать участок во дворе дома Екатерина Васильевна начала несколько лет назад. Ей удалось собрать немалую коллекцию цветов.- В этом доме я проживаю с 1986 года. Сейчас здесь все в цветах, а раньше был голый палисадник. Выйдя на пенсию, решила заняться озеленением придомовой территории. Здесь все сделано моими руками, к сожалению, никто мне не помогал - ни соседи, ни ПКСК. Началось все с малого, посадила немного цветов, они принялись, и меня это дело затянуло. Теперь каждый год стараюсь посадить побольше разнообразных цветов. Вначале немного побаивалась, как отнесутся к этому люди, и получится ли уберечь палисадник от тех, кто вдруг захочет все сломать. Но соседи довольны и дети бережно относятся к цветам, - говорит Екатерина Васильевна Овчинникова.В палисаднике у Екатериы Васильевны растут петуньи, тюльпаны, бегонии, гвоздики, разноцветные фиалки, герань, анютины глазки, бархатцы, ромашки, сальвия, нарциссы и другие цветы.- Я уверена, в Актау можно вырастить любой цветочек. Главный критерий - сажать с любовью, к тому же достойный уход и полив делает свое дело. Мне доставляет удовольствие, что мои цветы вызывают положительные эмоции у людей, - отметила Екатерина Васильевна Овчинникова.В будущем Екатерина Васильевна планирует высадить больше многолетних цветов.