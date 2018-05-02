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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:55

Просмотров: 1361

Жительница Актау превратила двор пятиэтажки в цветущий сад

Жительница Актау Екатерина Васильевна Овчинникова превратила палисадник во дворе дома в цветущий сад. Женщина живет в обычной пятиэтажке в 27 микрорайоне.

Екатерина Васильевна Овчинникова высаживает новую партию цветов. Фото автора
Как рассказала Екатерина Васильевна, все началось с простого желания навести порядок под окнами дома.

Благоустраивать участок во дворе дома Екатерина Васильевна начала несколько лет назад. Ей удалось собрать немалую коллекцию цветов.

Жительница Актау превратила двор пятиэтажки в цветущий сад


- В этом доме я проживаю с 1986 года. Сейчас здесь все в цветах, а раньше был голый палисадник. Выйдя на пенсию, решила заняться озеленением придомовой территории. Здесь все сделано моими руками, к сожалению, никто мне не помогал - ни соседи, ни ПКСК. Началось все с малого, посадила немного цветов, они принялись, и меня это дело затянуло. Теперь каждый год стараюсь посадить побольше разнообразных цветов. Вначале немного побаивалась, как отнесутся к этому люди, и получится ли уберечь палисадник от тех, кто вдруг захочет все сломать. Но соседи довольны и дети бережно относятся к цветам, - говорит Екатерина Васильевна Овчинникова.



В палисаднике у Екатериы Васильевны растут петуньи, тюльпаны, бегонии, гвоздики, разноцветные фиалки, герань, анютины глазки, бархатцы, ромашки, сальвия, нарциссы и другие цветы.

- Я уверена, в Актау можно вырастить любой цветочек. Главный критерий - сажать с любовью, к тому же достойный уход и полив делает свое дело. Мне доставляет удовольствие, что мои цветы вызывают положительные эмоции у людей, - отметила Екатерина Васильевна Овчинникова.

В будущем Екатерина Васильевна планирует высадить больше многолетних цветов.


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Цветущий сад


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Комментарии ( 4 )

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Штирлиц (Посетители) Сегодня, 15:28
Вот они "РУЧКИ ЗОЛОТЫЕ"!!! Побольше бы людей таких. А то ведь у нас зачастую некоторые автолюбители, подгоняют персональные авто прямо под окна дома, впритык к стене, а было бы можно и в квартиру бы заехал. Там не только цветы не растут, но и кактусы не выживут.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:21
Kózdi qýantatyny ras. Ádemi gúlder dada
 
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 бася (Посетители) Сегодня, 14:45
хочется иметь таких людей в соседях bravo
у нас в 7 мкр остались ещё такие энтузиасты, но всё меньше и меньше и никто не ценит то, что радует их глаза,душу и с детства воспитывает любовь к природе..
 
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 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 14:20
Молодец!!! Побольше бы таких людей любящих украшать свои дворы.А не тех кто просто уничтожает все зеленое вокруг себя. dada
 
 

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