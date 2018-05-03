«Экспедиция +362» приглашает жителей Актау на большой пикник

- Устали от серых будней? Не с кем выехать на пикник? «Экспедиция +362» приглашает вас на ежегодный большой пикник. Вас ждут море позитива, увлекательный тимбилдинг, хорошая компания и весёлое времяпровождение, - говорят организаторы.
Для того, чтобы стать участником пикника, необходимо скачать на сайте plus362.kz анкету, заполнить ее и отправить на электронный адрес: plus362@bk.ru.
Принять участие смогут только 100 человек. Подробную информацию можно получить по телефону: 42-99-16.
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