В детской больнице Мангистау отметили снижение числа госпитализаций с травмами

Первую позицию среди пациентов занимают бытовые травмы, вторую – травмы, полученные на улице, на третьем месте – травмы, полученные в дорожно-транспортных происшествиях.- Если в течение суток в приемный покой поступает до 90 детей, то 70% из них – это пациенты с различными травмами. Большую часть из них занимают жители Актау и Мунайлинского района. На данный момент в отделении травматологии и ортопедии лечение получают 20 детей. С начала года умер один ребенок, поступивший в крайне тяжелом состоянии после ДТП. Хотелось бы призвать родителей быть внимательнее к своим детям, особенно с началом летних каникул, когда дети будут оставаться дома одни и проводить большую часть времени на улице, - отметила Камшат Турсынбекова.С середины апреля приемный покой больницы начал работать по новой системе распределения пациентов медперсоналом. Служба разделена на три зоны. В красной зоне расположен реанимационный зал, в который поступают экстренные больные. Желтая зона рассчитана на пациентов, не нуждающихся в неотложной медицинской помощи, ожидающих уточнение диагноза. В зеленой зоне находятся пациенты, нуждающиеся в незначительной медицинской помощи, а также плановые больные.Со слов Камшат Турсынбековой, такая система приоритетов значительно сокращает сроки получения медицинской помощи во всех трех зонах.