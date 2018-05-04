Как провести ближайшие выходные в Актау

Театр

Спектакль «41-ші жылдың келіншектері»

Спектакль «Ана-Жер-Ана»

Выставка экзотических животных «Живая радуга»



Выставка собак

Экскурсии

Поездка в Форт-Шевченко



Поездка в ущелье Саура



Развлечения для детей

Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»

Мастер-классы для взрослых

Мастер-класс по вязанию сумочек

Для любителей кино

«Мстители: Война бесконечности»

«Остров собак»



«Собибор»

«Папа-мама Гусь»

В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в воскресенье, 6 мая, пройдет показ спектакля «41-ші жылдың келіншектері». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.В среду, 9 мая, в областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина пройдет показ спектакля «Ана-Жер-Ана». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.Жителей и гостей Актау приглашают посетить выставку экзотических животных «Живая радуга». Одни из самых ярких обитателей тропических лесов планеты: тукан токо, сине-жёлтый ара, енот-полоскун, желтохохлый какаду, весёлая и озорная обезьянка Боня, малыш макаки Леонардо и многие другие. Здесь вы сможете узнать много нового и интересного о жизни этих удивительных питомцев, сфотографироваться, погладить и даже подержать некоторых из них. Выставка расположилась на втором этаже торгового центра «Астана». Место и время проведения: с 13 апреля по 26 августа, 2 этаж торговый центр «Астана», 14 микрорайон, с 12:00 до 21:00.Цена билета: взрослый – 1000 тенге, детский – 800 тенге, пенсионный - 800 тенге, дети до четырех лет - бесплатно. Телефон для справок: 87082526193 и 87763158330.В воскресенье жителей Актау приглашают посетить национальную выставку собак всех пород «Степной легион». Выставка пройдет 6 мая на территории кафе «Мадагаскар» в 13 микрорайоне, рядом с Grand hotel Victory.В понедельник, 7 мая, жителей Актау приглашают на экскурсию в Форт-Шевченко. В честь праздника выдаются бесплатные талоны на экскурсию для мужчин, получить который вы можете в офисе ТОО «Турист». Для остальных стоимость путевки - 4 900 тенге, для детей до 12 лет - 50% скидка, до 5 лет - бесплатно. Оформить путевку на экскурсию вы можете по адресу: 9 микрорайон, 4 дом, 110 офис. Предварительная запись по телефонам: 43-00-00, 31-56-31, 8 707 98 00 105.Aktau City Tour 7 мая приглашает жителей Актау на экскурсию в ущелье Саура. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.Семейный центр «Апельсинка» 6 мая приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.Жительниц Актау приглашают на мастер-класс, где можно научиться вязать стильные, модные сумочки из трикотажной пряжи. Дата и время проведения: 8 мая. Дополнительная информация по телефону: 8 701 340 61 07.В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Пока Мстители и их союзники продолжают защищать мир от различных опасностей, с которыми не смог бы справиться один супергерой, новая угроза возникает из космоса: Танос. Межгалактический тиран преследует цель собрать все шесть Камней Бесконечности — артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Всё, с чем Мстители сталкивались ранее, вело к этому моменту — судьба Земли никогда ещё не была столь неопределённой.Когда по Указу последнего все домашние собаки города Мегасаки изгоняются на громадную свалку, Атари в одиночку отправляется на миниатюрном летательном аппарате на мусорный остров, чтобы найти своего верного пса по прозвищу Спотс. Там на острове вместе со стаей новых друзей-дворняг он начнет эпичное путешествие, которое решит будущую судьбу всей Префектуры.История сопротивления человеческого духа бездушной машине уничтожения. В октябре 1943 года заключённые лагеря «Собибор» во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печерским поднимают восстание — единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти.Пэнг – ничем не ограниченный молодой гусь-холостяк, который сделал бы все, что угодно, лишь бы не готовиться к предстоящему перелету. Он считает себя лучше всех и проводит время, пытаясь выполнить сумасшедшие трюки на еще более сумасшедших скоростях. Выполняя один из таких трюков, Пэнг подлетает слишком близко к земле, сталкивается со стаей утят и разлучает брата и сестру - Чао и Чи - с остальными. С этой маловероятной встречи начнется невероятное путешествие Пэнга, в котором он сломает крыло ... и едва не разобьет сердце... когда он поймет силу бескорыстной любви на примере двух утят, которые в свою очередь увидят в нем лучшего отца, которого они когда-либо могли иметь.