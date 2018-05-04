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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:26

Просмотров: 215

Творческий фестиваль работников дошкольных организаций прошел в Актау

В фестивале «Дружба и единство народа – залог успеха страны» приняли участие представители 38 детских дошкольных организаций Актау. Творческий форум посвятили 20-летию Астаны и 55-летию Актау.

Один из фестивальных номеров. Фото автора
Песни, стихи и танцы исполняли работники всех категорий: воспитатели и их помощники, финансисты, повара.

- В детских дошкольных организациях работают талантливые во всех аспектах сотрудники. Сегодня все участники фестиваля продемонстрировали, как бережно они относятся к сохранению национальных традиций и обычаев, и уважают культуру народов, живущих в Казахстане. Пусть мы все говорим на разных языках, но нас объединяет дружба и единство. Впервые такой фестиваль прошел много лет назад, сегодня мы возрождаем эту добрую традицию, - рассказала Ирина Напалкова, директор детского сада №22 «Алтын бесiк».

В программу, состоящую из 38 номеров, вошли песни и танцы народа Казахстана, стихи на разных языках, театральные фрагменты из произведений Пушкина и Шекспира.

Хореографическая группа «Ручеек» детского сада №46 «Балбұлақ» выступила с композицией «Земля Казахстана» (автор песни Сергей Германцев).

- Идея этого номера принадлежит Ольге Григорьевне Корнеевой, нашему музыкальному руководителю и хореографу Виктории Александровне Литау. Выступление было пронизано одной мыслью: «Наш Казахстан – это самая дорогая, важная, горячо любимая страна. Это наша Родина!». Здесь единой семьёй живут представители более ста национальностей и народностей. А что в жизни нужно человеку? Конечно, чтобы люди, засыпая, были уверены в том, что их жизни, их будущему ничего не грозит. Мир и согласие на земле – вот самое главное для каждого человека. Спасибо земле Казахстана за любовь и щедрость к своим детям, - поделились представители детского сада №46.

Выступление вокально-хореографической группы отмечено дипломами городского отела образования и ОО «Мангистауская областная организация Казахстанского отраслевого профессионального союза работников образования и науки».

Все участники фестиваля получили дипломы и подарки.

Творческий фестиваль работников дошкольных организаций прошел сегодня, 4 мая, в детском саду №22 «Алтын бесiк».



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В Актау прошел фестиваль творчества работников дошкольных организаций


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