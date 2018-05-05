Программа празднования Дня защитника Отечества в Актау

Иллюстративное фото

Международный турнир по греко-римской борьбе в честь Ж.Ушкемпирова пройдет с 4 по 6 мая в 10:30 в спорткомплексе «Мангистау Арена».

Открытый городской турнир по кекушинкай-карате пройдет 6 мая в 10:00 в теннисном центре (1 микрорайон).



Акция по раздаче лент «Жеңіс күні – мәңгі есімде» («День Победы - я помню») пройдет 5 и 6 мая в местах скопления людей (торговых центрах и на улицах города).



Молодежная акция «Біз – Тәуелсіз елдің Ұланымыз» пройдет 6 мая в 10:00 на площади «Астана» (4 микрорайон).



Военно-патриотическая акция (конкурс строевой песни) «Тұған жер» пройдет 6 мая с 10:30 до 12:00 на площади «Астана» (4 микрорайон).



Просмотр военного парада, который пройдет в Жамбылской области, состоится 7 мая с 09:00 до 09:40 на площади «Астана» (4 микрорайон). Здесь будет установлен большой экран, на котором парад будет транслироваться в онлайн-режиме.



Открытый городской турнир по теннису продет 7 мая в 10:00 в теннисном центре (1 микрорайон).



Городской турнир по волейболу среди военнослужащих пройдет 8 мая в 09:00 в спорткомплексе «Жас батыр» (22 микрорайон).



В Актау парада, как сообщала ранее Гульжазира Алдашева, руководитель актауского городского отдела культуры и развития языков, на 7 и 9 мая не запланировано.



Фото из архива Lada.kz