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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:37

Просмотров: 280

Почетный караул выставят у «Вечного огня» в Актау

К праздничным мероприятиям началось благоустройство монумента «Вечный огонь». В связи с работами огонь по заявке акимата города временно отключили. Об этом сообщил Берик Изгалиев, начальник городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Иллюстративное фото
В акимате сообщили, что почетный караул выставят с 7 по 9 мая.

- В честь грядущих праздничных мероприятий в данный момент проводится благоустройство сквера Победы, в том числе монумента «Вечный огонь». Работы ведет подрядная компания ТОО «Шанс 21». Она занимается очисткой монумента от грязи, восстановлением упавшей облицовки, мытьем. А также проводит озеленительные работы вокруг монумента, - отметил Берик Изгалиев.

По его словам, несколько букв внутри «Вечного огня» были сломаны.

- Их также мы сейчас восстанавливаем. Чистим от сажи саму конструкцию, которая поддерживает горение огня. Для этого подача огня по нашей заявке была отключена компанией «Казтрансгаз Аймак». Нужно было, чтобы конструкция остыла. Мы ее очистим до блеска и обратно зажжем. Сегодня вечером огонь вернут, - рассказал он.

Фото из архива Lada. kz


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