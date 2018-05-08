Программа празднования Дня Победы в Актау

Церемония установки мемориальной доски в память о ветеране Великой Отечественной войны Шахане Дауылбае пройдет 8 мая в 11:00 по адресу: 2 микрорайон, 5 дом.
Концерт с участием ветеранов «Желбірегені – Жеңіс жалауы» пройдет 8 мая в 11:00 в Детской школе искусств, расположенной в 5 микрорайоне Актау.
Основные праздничные мероприятия пройдут 9 мая у монумента «Вечный огонь». Начало в 10:00.
Запланирована церемония возложения цветов к монументу «Вечный огонь», минута молчания, театрализованная и концертная программа «Никто не забыт, ничто не забыто». Здесь же, у монумента, пройдет шествие «Бессмертного полка», которое в этом году изменило маршрут. Сбор участников акции запланирован 9 мая в 09:00 у здания АО «МангистауМунайГаз»
На ледовом катке в торгово-развлекательном комплексе «Актау» пройдет выступление фигуристов. Начало 9 мая в 13:00.