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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:33

Просмотров: 832

Программа празднования Дня Победы в Актау

Программу праздничных мероприятий на 9 мая предоставили в акимате Актау.

Возложение венков к «Вечному огню». Фото из архива Lada.kz
Во вторник, 8 мая, в Мангистауском областном доме-интернате для престарелых и инвалидов пройдет праздничный концерт. Начало в 10:00.

Церемония установки мемориальной доски в память о ветеране Великой Отечественной войны Шахане Дауылбае пройдет 8 мая в 11:00 по адресу: 2 микрорайон, 5 дом.

Концерт с участием ветеранов «Желбірегені – Жеңіс жалауы» пройдет 8 мая в 11:00 в Детской школе искусств, расположенной в 5 микрорайоне Актау.

Основные праздничные мероприятия пройдут 9 мая у монумента «Вечный огонь». Начало в 10:00.

Запланирована церемония возложения цветов к монументу «Вечный огонь», минута молчания, театрализованная и концертная программа «Никто не забыт, ничто не забыто». Здесь же, у монумента, пройдет шествие «Бессмертного полка», которое в этом году изменило маршрут. Сбор участников акции запланирован 9 мая в 09:00 у здания АО «МангистауМунайГаз»

На ледовом катке в торгово-развлекательном комплексе «Актау» пройдет выступление фигуристов. Начало 9 мая в 13:00.


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Комментарии ( 3 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:45
14 мкр
Balyq basynan shirıdi. Ákimshiliktegiler birdeme sheshedi dep tursyz ba, olarģa joģarydan ne aıtsa, sony isteıdi. Mine, osylaı.
 
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14 мкр (Посетители) Сегодня, 13:41
В городе никакого напоминания о том, что скоро день победы. Ни флагов с символами 9 мая(отделались флагами Актау 55), никаких праздничных стендов, ничего. Позорники. Кто то очень сильно хочет, чтобы подвиг наших дедов и бабушек был забыт. Через лет 10 и бесмертный полк будет под запретом. Господа чиновники, ваши предки воевавшие в ВОВ и не дожившие до сегодняшнего были бы очень сильно вами довольны. Их подвиг Вами забыт!
 
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  • Alpha
 Никита Худяков (Посетители) Сегодня, 13:23
Ни салюта, Ни вечернего концерта, ни парада! Бред да и только! Праздник превратили в хрен знает что... Даже сцену нормальную не поставили около вечного огня!
 
 

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