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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:09

Просмотров: 147

Сотрудники ДКНБ Мангистауской области возложили венки к «Вечному огню»

В мероприятии принял участие личный состав департамента Комитета национальной безопасности, а также ветераны КНБ, их жены, дети и внуки.

Возложение венков. Фото автора
Сотрудники ДКНБ возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Сотрудники ДКНБ Мангистауской области возложили венки к «Вечному огню»


- Память эта нужна. Подобные мероприятия позволяют развивать у подрастающего поколения чувство патриотизма. И очень символично то, что сегодня при возложении цветов и венков присутствовали все поколения. Хочу поздравить с Днем Победы всех жителей Мангистауской области, пожелать здоровья, счастья и мира на земле, - сказал ветеран ДКНБ Анатолий Алексеевич Климов.



Сегодня, 7 мая, на площади «Астана» в 4 микрорайоне Актау, наградили отличившихся защитников Отечества.

Сотрудники ДКНБ Мангистауской области возложили венки к «Вечному огню»


Сотрудники ДКНБ Мангистауской области возложили венки к «Вечному огню»


Сотрудники ДКНБ Мангистауской области возложили венки к «Вечному огню»


Сотрудники ДКНБ Мангистауской области возложили венки к «Вечному огню»


Сотрудники ДКНБ Мангистауской области возложили венки к «Вечному огню»


Сотрудники ДКНБ Мангистауской области возложили венки к «Вечному огню»


Сотрудники ДКНБ Мангистауской области возложили венки к «Вечному огню»

Фото студии «Омега»

Праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества и Дню Победы прошли 5 мая в ДВД Мангистауской области.

Перед личным составом выступил начальник ДВД Мангистауской области, полковник полиции Канат Таймерденов.

- Помня героизм наших отцов и дедов, мы гордимся верными сыновьями, которые на боевом посту обеспечивают безопасность нашей Родины,охраняя мирную жизнь и спокойствие людей. Во все времена военная служба была священной обязанностью, делом чести каждого гражданина, школой мужества и самоотверженности, - отметил Канат Таймерденов.

Сотрудники ДКНБ Мангистауской области возложили венки к «Вечному огню»

Фото пресс-службы ДВД Мангистауской области


Отличившихся сотрудников наградили почетными грамотами, нагрудными знаками и благодарственными письмами.


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Сотрудники ДКНБ Мангистауской области возложили венки к Вечному огню


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