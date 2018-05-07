Сотрудники ДКНБ Мангистауской области возложили венки к «Вечному огню»

- Память эта нужна. Подобные мероприятия позволяют развивать у подрастающего поколения чувство патриотизма. И очень символично то, что сегодня при возложении цветов и венков присутствовали все поколения. Хочу поздравить с Днем Победы всех жителей Мангистауской области, пожелать здоровья, счастья и мира на земле, - сказал ветеран ДКНБ Анатолий Алексеевич Климов.
Сегодня, 7 мая, на площади «Астана» в 4 микрорайоне Актау, наградили отличившихся защитников Отечества.
Фото студии «Омега»
Праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества и Дню Победы прошли 5 мая в ДВД Мангистауской области.
Перед личным составом выступил начальник ДВД Мангистауской области, полковник полиции Канат Таймерденов.
- Помня героизм наших отцов и дедов, мы гордимся верными сыновьями, которые на боевом посту обеспечивают безопасность нашей Родины,охраняя мирную жизнь и спокойствие людей. Во все времена военная служба была священной обязанностью, делом чести каждого гражданина, школой мужества и самоотверженности, - отметил Канат Таймерденов.
Отличившихся сотрудников наградили почетными грамотами, нагрудными знаками и благодарственными письмами.
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