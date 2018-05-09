Архивные данные: Через фашистский плен прошли 586 жителей Мангистау

Абдихалеев Бекбатыр (родился 28 июня 1915 года). Уроженец села Сагынды Мангистауского района. Попал в плен 28 июня 1941 года в Западной Беларуси. Погиб в плену 16 января 1943 года в лагере Stalag 312. Похоронен в городе Торн.
Адилов Колканат (родился в 1900 году). Уроженец города Форт-Шевченко. Попал в плен в 1942 году под Харьковом. С 1942 по 1945 годы работал на шахте в городе Дордман. Освобожден от работы по болезни, направлен в госпиталь. Скончался в 1947 году.
Алтыбаев Жумагазы (родился 13 марта 1921 года). Уроженец Алматинской области. До войны проживал в Мангистауском районе. Пленен 7 июля 1942 года под Кантемировкой. Погиб в плену 19 июня 1944 года в лагере Stalag 8B. Похоронен в Ламсдорфе.
Андреев Алексей (родился в 1909 году). Уроженец села Баутино. Попал в плен 17 августа 1942 года под селом Камышино. Погиб в плену 30 апреля 1943 года в лагере Stalag 2D.
Башиев Умар (родился в 1921 году). Уроженец села Баутино. Попал в плен 1 августа 1942 года под Сталинградом. Умер 26 декабря 1943 года в лагере Stalag 12F.
Бердиев (Вердиев) Бекбосин (родился в 1907 году). Уроженец Мангистауского района. Попал в плен 30 мая 1942 года под Воронежем. Умер 24 июля 1943 года от туберкулеза.
Бикторов Урунбай (родился 15 декабря 1914 года). Уроженец села Шайыр Мангистауского района. Попал в плен 27июля 1941 года в городе Дорожинск. Умер 25 мая 1943 года в лагере Stalag 333.
Есенгельды (Бесенгельди) Конаш (родился 01 января 1916 года). Уроженец Мангистауского района. Попал в плен 29 июля 1941 года. Умер 7 марта 1943 года в лазарете для советских военнопленных в Дибурге.
Калдугалов (Кабдугулов) Урумбай (родился в 1924 году). Уроженец Мангистауского района. Попал в плен 1 июля 1943 года. Погиб в плену 17 октября 1944 года в Stalag 326/6J.
Каргаулов (Кардаулов) Андакул (родился в 1901 году). Уроженец Мангистауского района. Попал в плен 17 октября 1942 года. Умер от туберкулеза в лагере Stalag 6D.
Коркинбаев Сапарбай (родился в 1903 году). Уроженец Мангистауского района. Попал в плен в мае 1942 году. Умер в плену в лазарете лагеря 11В Берген Бельсен.
Лазарев Михаил (родился в 1919 году). Проживал в селе Баутино. Попал в плен 6 октября 1941 года. Умер 6 февраля 1943 года в лагере Stalag 2B.
Майшаев Симбай (родился 25 сентября 1920 года). Уроженец поселка Аташ. Попал в плен 7 августа 1941 года. Погиб 1 февраля 1944 года в лагере Stalag 330. Похоронен в Варшаве.
Сарсенов Сатканбай (родился в 1911 году). Уроженец села Баутино. Умер 2 марта 1942 года.
Сисенов Мустахи (родился в 1923 году). Попал в плен 7 августа 1942 года. Умер 23 мая 1945 года в лагере Stalag 344.
Тумашов (Тулешев) Амантурлы (родился в 1897 году). Уроженец города Форт-Шевченко. Попал в плен 12 сентября 1942 года. Погиб 28 января 1944 года в лагере Stalag 6D.
Албиев Тайла (родился в 1899 году). Уроженец Мангистауского района. Пленен в январе 1943 года. Погиб 2 ноября 1944 года в Stalag 8B.
О нем Lada.kz рассказывали потомки военнопленного. Прах уроженца Мангистау в 2016 году обнаружили в братской могиле в округе Йесенице Оломоуцкого региона Чехии.
Для справки. Что такое Stalag?
- лагеря германских вооружённых сил для военнопленных из рядового состава во время Второй мировой войны.
Индивидуальное название лагеря состояло из римской цифры его военного округа и большой буквы согласно временной последовательности его создания.
Все шталаги находились в подчинении Верховного командования вермахта, а с ноября 1944 — СС.
В них содержались в заключении солдаты в звании рядовых и унтер-офицеры. В первое время лагеря были рассчитаны на размещение 10 000 человек, позже средняя численность заключенных возросла до 30 000. В 1941 году в Третьем рейхе находилось 80 шталагов; в VI военном округе (Мюнстер) — в него также входил округ Зауэрланд — их было восемь. Шталаги были региональными административными, транзитными и распределительными формированиями для организации работ заключённых в них военнопленных, а также для управления их жизнью.
После регистрации личных данных и, как правило, поверхностного медицинского осмотра уже несколько дней спустя по распределению биржи труда военнопленные попадали в трудовые отряды в управлении шталага.
На сайте Министерства внутренних дел РК запущен сервис «Военнопленные Великой Отечественной войны», в котором размещена информация о более чем 60 тысячах военнопленных.
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