Как найти сведения об участнике Великой Отечественной войны?

В разделе «Люди и награждения» нужно ввести фамилию и имя участника войны.
Сервис предлагает сведения о дате вступления в ряды Советской армии, звании, месте службы и наградах участника войны.
Сервис pamyat-naroda.ru.
Позволяет найти участника по имени и фамилии, увидеть его боевой путь и сведения о наградах.
На сайте pobediteli.ru можно не только попытаться найти сведения об участнике войны, но и оставить запрос на поиск, а также помочь другим людям.
Посмотреть архивные фото- и видеоматериалы можно на сайте victory.rusarchives.ru.
Попытаться найти сведения об участниках войны, проживавших в Мангистау, можно в областном архиве, который работает с понедельника по пятницу с 09:30 до 12:30 и с 14:00 до 18:30. Государственный архив Мангистауской области расположен по адресу: 24 микрорайон, задание №87.
Поделиться данными об участниках войны и сказать спасибо ветеранам можно на сайте специального проекта Lada.kz «Бессмертный полк».
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