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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 10:33

Просмотров: 581

Как найти сведения об участнике Великой Отечественной войны?

Современные поисковые сервисы позволяют не только найти информацию о ветеране, но и узнать о его наградах и просмотреть его боевой путь.

Советские солдаты ведут бои на подступах к Сталинграду. Лето 1942 года. Фото Wikipedia.org
Сервис podvignaroda.ru.

В разделе «Люди и награждения» нужно ввести фамилию и имя участника войны.

Сервис предлагает сведения о дате вступления в ряды Советской армии, звании, месте службы и наградах участника войны.

Сервис pamyat-naroda.ru.

Позволяет найти участника по имени и фамилии, увидеть его боевой путь и сведения о наградах.

На сайте pobediteli.ru можно не только попытаться найти сведения об участнике войны, но и оставить запрос на поиск, а также помочь другим людям.

Посмотреть архивные фото- и видеоматериалы можно на сайте victory.rusarchives.ru.

Попытаться найти сведения об участниках войны, проживавших в Мангистау, можно в областном архиве, который работает с понедельника по пятницу с 09:30 до 12:30 и с 14:00 до 18:30. Государственный архив Мангистауской области расположен по адресу: 24 микрорайон, задание №87.

Поделиться данными об участниках войны и сказать спасибо ветеранам можно на сайте специального проекта Lada.kz «Бессмертный полк».


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