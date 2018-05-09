Акция «Бессмертный полк» в Актау прошлых лет: Как это было

В 2015 году в шествии «Бессмертного полка» приняли участие около двух тысяч человек.
Горожане пришли почтить память своих отцов и дедов, погибших за Родину, семьями. «Бессмертный полк» открыл парад Победы в Актау. «Бессмертный полк» возглавили школьники из военно–патриотического клуба «Кайсар» школы–лицея №7.
В 2016 году в акции приняли участие около двух с половиной тысяч жителей Актау.
В 2017 году с портретами участников Великой Отечественной войны прошли около пяти тысяч человек.
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