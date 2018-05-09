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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 13:24

Просмотров: 401

Акция «Бессмертный полк» в Актау прошлых лет: Как это было

Lada.kz предлагает подборку фото и видео шествия «Бессмертного полка» с 2014 по 2017 годы. Фото Ольги Ярославской и Лианы Рязанцевой из архива Lada.kz.

Акция в 2017 году. Фото Лианы Рязанцевой из архива Lada.kz
Впервые «Бессмертный полк» прошел по улицам Актау в 2014 году. В акции приняли участие около 300 человек.

Акция «Бессмертный полк» в Актау прошлых лет: Как это было


Акция «Бессмертный полк» в Актау прошлых лет: Как это было


Акция «Бессмертный полк» в Актау прошлых лет: Как это было


В 2015 году в шествии «Бессмертного полка» приняли участие около двух тысяч человек.

Горожане пришли почтить память своих отцов и дедов, погибших за Родину, семьями. «Бессмертный полк» открыл парад Победы в Актау. «Бессмертный полк» возглавили школьники из военно–патриотического клуба «Кайсар» школы–лицея №7.

Акция «Бессмертный полк» в Актау прошлых лет: Как это было


Акция «Бессмертный полк» в Актау прошлых лет: Как это было


Акция «Бессмертный полк» в Актау прошлых лет: Как это было


Акция «Бессмертный полк» в Актау прошлых лет: Как это было


В 2016 году в акции приняли участие около двух с половиной тысяч жителей Актау.



Акция «Бессмертный полк» в Актау прошлых лет: Как это было


Акция «Бессмертный полк» в Актау прошлых лет: Как это было


Акция «Бессмертный полк» в Актау прошлых лет: Как это было


Акция «Бессмертный полк» в Актау прошлых лет: Как это было


Акция «Бессмертный полк» в Актау прошлых лет: Как это было


В 2017 году с портретами участников Великой Отечественной войны прошли около пяти тысяч человек.

Акция «Бессмертный полк» в Актау прошлых лет: Как это было


Акция «Бессмертный полк» в Актау прошлых лет: Как это было


Акция «Бессмертный полк» в Актау прошлых лет: Как это было


Акция «Бессмертный полк» в Актау прошлых лет: Как это было


Акция «Бессмертный полк» в Актау прошлых лет: Как это было


Акция «Бессмертный полк» в Актау прошлых лет: Как это было


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