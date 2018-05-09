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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:52

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В Мангистау ряды военных моряков пополнились новыми призывниками

Ряды войсковой части №29011 пополнили 35 новобранцев из Западно-Казахстанской области. Все они, по информации пресс-службы части, изъявили желание служить в Военно-морских силах Казахстана.

Новобранцы прибыли в Мангистау. Фото в/ч №29011
Призывник Тенгиз Ниязбеков родом из Уральска. До призыва учился в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева.

- В армию я пошел с огромным желанием. Взяв после второго курса обучения академический отпуск, решил сначала отдать Родине свой воинский долг. Пока не знаю, как именно мне пригодятся на корабле познания в химии, но уверен, что применение им найду, - отметил молодой солдат, студент химического факультета.

Во время сборов, как сообщили в пресс-службе части, новобранцы приступят к изучению общевоинского устава, основ по тактической, физической подготовке, средств защиты и будут обучаться азам военного дела. В ходе занятий по строевой подготовке отработают и строевые навыки, которые пригодятся во время принятие воинской присяги.

- Новобранцы через год станут настоящими мужчинами, на которых можно будет положиться во всем. Всем известно, море не любит слабых. С корабля на берег спустятся уже не зеленые юнцы, а просоленные морскими ветрами профессиональные военные моряки. Ребята получат достаточный багаж военных знаний и станут настоящими защитниками Родины, - отметил начальник штаба войсковой части №29011, капитан 2-го ранга Кусаин Умаров.


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