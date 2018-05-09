В Мангистау ряды военных моряков пополнились новыми призывниками

Новобранцы прибыли в Мангистау. Фото в/ч №29011

Призывник Тенгиз Ниязбеков родом из Уральска. До призыва учился в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева.



- В армию я пошел с огромным желанием. Взяв после второго курса обучения академический отпуск, решил сначала отдать Родине свой воинский долг. Пока не знаю, как именно мне пригодятся на корабле познания в химии, но уверен, что применение им найду, - отметил молодой солдат, студент химического факультета.



Во время сборов, как сообщили в пресс-службе части, новобранцы приступят к изучению общевоинского устава, основ по тактической, физической подготовке, средств защиты и будут обучаться азам военного дела. В ходе занятий по строевой подготовке отработают и строевые навыки, которые пригодятся во время принятие воинской присяги.



- Новобранцы через год станут настоящими мужчинами, на которых можно будет положиться во всем. Всем известно, море не любит слабых. С корабля на берег спустятся уже не зеленые юнцы, а просоленные морскими ветрами профессиональные военные моряки. Ребята получат достаточный багаж военных знаний и станут настоящими защитниками Родины, - отметил начальник штаба войсковой части №29011, капитан 2-го ранга Кусаин Умаров.