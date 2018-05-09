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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:00

Просмотров: 2386

Участниками акции «Бессмертный полк» в Актау стали порядка 6000 человек

Вот уже шестой раз в Актау проходит шествие «Бессмертного полка». В этом году в нем приняли участие порядка 6000 человек.

Фото автора
Праздничное шествие началось от здания «МангистауМунайГаз». Колонна прошла до монумента «Вечный огонь», где состоялось возложение венков и цветов. Память погибших почтили минутой молчания. После колонна продолжила движение по центральной улице города к памятнику Кашагану.

Участниками акции «Бессмертный полк» в Актау стали порядка 6000 человек


Двухлетний участник акции «Бессмертный полк» Илар пришел на шествие вместе со своей мамой, у которой дедушка являлся ветераном Великой Отечественной войны. И хотя ребенок не осознает цели мероприятия, но это событие имеет большую значимость для его мамы. Прадедушка Илара - Василий Федорович Шульга - умер в 2012 году, когда ему было 86 лет. К сожалению, ветерану не удалось увидеть правнука. Для мамы Илара важен этот день, потому что в детстве дедушка рассказывал ей о боевых действиях и о том, что в 1945 году дошел до Праги.

Участниками акции «Бессмертный полк» в Актау стали порядка 6000 человек


- Такое ощущение, что колонне не будет конца. Празднование Дня Победы необходимо, прежде всего, для того, чтобы показать нашим потомкам героизм предков, наше единение и стремление к миру. Когда Илар подрастет, я буду обязательно рассказывать ему о дедушке, о его участии и победе в этой войне, - сказала мама двухлетнего Илара.


Участниками акции «Бессмертный полк» в Актау стали порядка 6000 человек


- В этом году участниками акции «Бессмертный полк» стали порядка 6000 человек. С каждым годом их количество увеличивается. Когда мы только стартовали, у нас было примерно 300 человек. Естественно, людей много, пройти хотят все. В связи с этим, думаю, что в следующем году мы откажемся от этого маршрута и он будет новый. Особая благодарность в организации и проведении акции городскому акимату в лице Гульмиры Калмуратовой, - отметила Ланга Черешкайте, координатор акции «Бессмертный полк» в Актау.


Участниками акции «Бессмертный полк» в Актау стали порядка 6000 человек


Празднование Дня Победы продолжилось театрализованным представлением и праздничным концертом.





Фото автора. Видео Рашида Исмагилова и @aktau_air


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Участниками акции «Бессмертный полк» в Актау стали около 6000 человек


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Комментарии ( 5 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:33
Beıne-baıandy tolyģymen qaradym. Óte sapaly túsirilgen yeken. Biraq, beıne-baıandy qarap otyrsam muńdy, sherýdiń sońģy ret ótip jatqanyn sezgendeımin.
Jáne de, qaıdaģy 6K adam? Júz metirge jetpeıtin sherýdiń ishinde 6K-ģa uqsamaıdy. Tipti kórermendermen sanaģannyń ózinde, qyzyq. Kók tústi lentany taqqandary jaqsy boldy negizi.
Jeńis kúnimen oqyrmandar.
 
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Адай_362 (Посетители) Сегодня, 14:39
осы затқа қашан тыйым салады екен. Қазақтар қашан ояннар екен немесе ұйықтап жүре береме
 
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botden (Посетители) Сегодня, 14:38
Всех С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!
Рашид! Видео как всегда на высоте!
 
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  • nadiuna
  • botden
 Едрапед (Посетители) Сегодня, 14:08
И голубые ленты, голубые...

Государство упорно пытается делать вид, что оно мне Родина
 
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  • botden
  • мыряльщик
  • тишка
  • Alpha
 Mona (Посетители) Сегодня, 13:45
Всех людей поздравляю с Праздником Великой Победы! Мы постараемся передать нашу гордость за подвиг народа следующему поколению, чтобы никто не был забыт и ничто не было предано забвению! Ура, граждане!
 
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 Зуд (Посетители) Сегодня, 13:30
С Днем Великой Победы! Спасибо Вам и низкий поклон!
 
 

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