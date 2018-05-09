Участниками акции «Бессмертный полк» в Актау стали порядка 6000 человек

- Такое ощущение, что колонне не будет конца. Празднование Дня Победы необходимо, прежде всего, для того, чтобы показать нашим потомкам героизм предков, наше единение и стремление к миру. Когда Илар подрастет, я буду обязательно рассказывать ему о дедушке, о его участии и победе в этой войне, - сказала мама двухлетнего Илара.

- В этом году участниками акции «Бессмертный полк» стали порядка 6000 человек. С каждым годом их количество увеличивается. Когда мы только стартовали, у нас было примерно 300 человек. Естественно, людей много, пройти хотят все. В связи с этим, думаю, что в следующем году мы откажемся от этого маршрута и он будет новый. Особая благодарность в организации и проведении акции городскому акимату в лице Гульмиры Калмуратовой, - отметила Ланга Черешкайте, координатор акции «Бессмертный полк» в Актау.

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Праздничное шествие началось от здания «МангистауМунайГаз». Колонна прошла до монумента «Вечный огонь», где состоялось возложение венков и цветов. Память погибших почтили минутой молчания. После колонна продолжила движение по центральной улице города к памятнику Кашагану.Двухлетний участник акции «Бессмертный полк» Илар пришел на шествие вместе со своей мамой, у которой дедушка являлся ветераном Великой Отечественной войны. И хотя ребенок не осознает цели мероприятия, но это событие имеет большую значимость для его мамы. Прадедушка Илара - Василий Федорович Шульга - умер в 2012 году, когда ему было 86 лет. К сожалению, ветерану не удалось увидеть правнука. Для мамы Илара важен этот день, потому что в детстве дедушка рассказывал ей о боевых действиях и о том, что в 1945 году дошел до Праги.Празднование Дня Победы продолжилось театрализованным представлением и праздничным концертом.