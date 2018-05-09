«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 09 Мая
+24...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 328.85 KZT
  • €1 = 393.24 KZT
  • 1 RUB = 5.26 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:10

Просмотров: 423

Актауский исполнитель записал трек в память о Бауыржане Момышулы

Трек посвящен героическому подвигу 316-й стрелковой дивизии Панфилова на подступах к Москве, а именно неординарному, принципиальному и отважному командиру батальона, герою Советского Союза Бауыржану Момышулы.

Иллюстративное фото предоставил Ренат Сарсенов
Автором и композитором является участник объединения «SL Community» - 32-летний Ренат Сарсенов. Творческий псевдоним исполнителя R-khan.

Трек «История одной ночи» написан по мотивам одноименной повести Бауыржана Момышулы. Идея написания возникла после того, как Ренат Сарсенов познакомился с творчеством героя-панфиловца, его геройскими боями на Волоколамском направлении. На это у него ушло около двух месяцев.

Актауский исполнитель записал трек в память о Бауыржане Момышулы


- Меня вдохновила повесть «История одной любви», где Бауыржан Момышулы от первого лица пишет о своих переживаниях. Прежде всего его отличают мужество, риск, отвага и чуткий ум, что я и отразил в треке. У нас богатая и насыщенная история с героическими поступками казахстанцев. Современная молодежь создает себе кумиров, хотя есть много достойных примеров наших дедов, на которых нужно равняться, а не подражать марвеловским персонажам, - поделился Ренат Сарсенов.


Помимо этого автор-исполнитель планирует сделать видеоклип.

- Есть идеи, но бюджет не позволяет, чтобы это все воссоздать. В скором времени я планирую сделать нарезку из старых документальных фильмов, связанных с 316-й Панфиловской дивизией, - отметил Ренат Сарсенов.




Бауыржан Момышулы - участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, панфиловец, участник битвы за Москву, писатель. Воевал в составе 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Панфилова. В годы войны Бауыржан Момышулы был единственным казахом-командиром дивизии. Его именем названы школы, военные интернаты, улицы городов Казахстана.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
botden (Посетители) Сегодня, 18:15
Классный будет сайндтрек к военному фильму!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика