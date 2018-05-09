Актауский исполнитель записал трек в память о Бауыржане Момышулы

- Меня вдохновила повесть «История одной любви», где Бауыржан Момышулы от первого лица пишет о своих переживаниях. Прежде всего его отличают мужество, риск, отвага и чуткий ум, что я и отразил в треке. У нас богатая и насыщенная история с героическими поступками казахстанцев. Современная молодежь создает себе кумиров, хотя есть много достойных примеров наших дедов, на которых нужно равняться, а не подражать марвеловским персонажам, - поделился Ренат Сарсенов.

- Есть идеи, но бюджет не позволяет, чтобы это все воссоздать. В скором времени я планирую сделать нарезку из старых документальных фильмов, связанных с 316-й Панфиловской дивизией, - отметил Ренат Сарсенов.

Автором и композитором является участник объединения «SL Community» - 32-летний Ренат Сарсенов. Творческий псевдоним исполнителя R-khan.Трек «История одной ночи» написан по мотивам одноименной повести Бауыржана Момышулы. Идея написания возникла после того, как Ренат Сарсенов познакомился с творчеством героя-панфиловца, его геройскими боями на Волоколамском направлении. На это у него ушло около двух месяцев.Помимо этого автор-исполнитель планирует сделать видеоклип.Бауыржан Момышулы - участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, панфиловец, участник битвы за Москву, писатель. Воевал в составе 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Панфилова. В годы войны Бауыржан Момышулы был единственным казахом-командиром дивизии. Его именем названы школы, военные интернаты, улицы городов Казахстана.