Ясную погоду без осадков обещают синоптики в Актау

Солнечная погода, по прогнозу синоптиков, порадует жителей Актау и в субботу, 12 мая. Температура воздуха днём составит +25°С, ночью +16°С. Ветер 8-12 м/с.
В воскресенье, 13 мая, в Актау будет ясно. Температура воздуха составит +24°С днем, ночью +22°С. Ветер 10-15 м/с.
В пятницу, 11 мая, по данным rp5.kz, в Актау будет малоблачно. Днём воздух прогреется до +24°С, ночью до +18°С. Ветер 12-14 м/с.
В субботу, 12 мая, синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха днем составит +25°С, ночью +16°С. Ветер 4-6 м/с.
В воскресенье, 13 мая, по прогнозам синоптиков, в Актау будет солнечно. Воздух прогреется до +25°С, ночью до +21°С. Ветер 4-5 м/с.
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