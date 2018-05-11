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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 09:11

Просмотров: 507

Департамент статистики определил тройку лидеров по уровню зарплат среди районов и городов Мангистау

В департаменте статистики Мангистауской области посчитали, сколько в среднем зарабатывали в I квартале 2018 года жители районов и городов региона. Самая высокая оплата труда зафиксирована в Жанаозене – 426631 тенге.

Иллюстративное фото
На втором месте оказался Актау со средней заработной платой – 283 101 тенге. На третьем месте – Каракиянский район с оплатой труда в размере 260 168 тенге. Далее следуют: Тупкараганский (167093 тенге); Мунайлинский (144252 тенге) и Бейнеуский (100878 тенге) районы.

В целом в I квартале 2018 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника на предприятиях Мангистауской области составила 282 009 тенге. Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу прошлого года составил 114%, индекс реальной заработной платы - 106,1%.

Самый высокий размер среднемесячной номинальной заработной платы в І квартале 2018 года отмечен на водном транспорте – 694 255 тенге, самый минимальный - в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 42 527 тенге.

В промышленности заработная плата составила 531 419 тенге, в строительстве – 325 113 тенге. В оптовой и розничной торговле, а также ремонте автомобилей и мотоциклов – 123 879 тенге. В транспорте и складировании жители области зарабатывали 420 652 тенге, в финансовой и страховой деятельности – 213 428 тенге, в профессиональной, научной и технической деятельности – 328 217 тенге. В образовании - 91 779 тенге, в здравоохранении и социальных услугах – 101 573 тенге. В искусстве, развлечениях и отдыхе – 70 308 тенге. В операциях с недвижимостью – 106 908 тенге.

Фото с сайта департамента статистики Мангистауской области


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