Департамент статистики определил тройку лидеров по уровню зарплат среди районов и городов Мангистау

Иллюстративное фото

На втором месте оказался Актау со средней заработной платой – 283 101 тенге. На третьем месте – Каракиянский район с оплатой труда в размере 260 168 тенге. Далее следуют: Тупкараганский (167093 тенге); Мунайлинский (144252 тенге) и Бейнеуский (100878 тенге) районы.



В целом в I квартале 2018 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника на предприятиях Мангистауской области составила 282 009 тенге. Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу прошлого года составил 114%, индекс реальной заработной платы - 106,1%.



Самый высокий размер среднемесячной номинальной заработной платы в І квартале 2018 года отмечен на водном транспорте – 694 255 тенге, самый минимальный - в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 42 527 тенге.



В промышленности заработная плата составила 531 419 тенге, в строительстве – 325 113 тенге. В оптовой и розничной торговле, а также ремонте автомобилей и мотоциклов – 123 879 тенге. В транспорте и складировании жители области зарабатывали 420 652 тенге, в финансовой и страховой деятельности – 213 428 тенге, в профессиональной, научной и технической деятельности – 328 217 тенге. В образовании - 91 779 тенге, в здравоохранении и социальных услугах – 101 573 тенге. В искусстве, развлечениях и отдыхе – 70 308 тенге. В операциях с недвижимостью – 106 908 тенге.



Фото с сайта департамента статистики Мангистауской области