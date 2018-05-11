«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 11 Мая
+18...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 327.63 KZT
  • €1 = 389.16 KZT
  • 1 RUB = 5.26 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:02

Просмотров: 312

Жители Мангистау вошли в пятерку мясоедов Казахстана

Мангистауская область находится на четвертом месте по потреблению мяса и мясопродуктов в стране по итогам 2017 года. Такие данные привёл аналитический портал Ranking.kz.

Фото автора
Главные мясоеды страны живут в Атырауской области, где на душу населения приходится 85 кг мяса и мясопродуктов в год. На втором месте - жители Алматы - 83,5 кг, и третье место досталось жителям ВКО - 82,6 кг. Четвертое место с результатом 81,9 кг занимает Мангистау. Самые низкие показатели потребления мяса зафиксированы в ЮКО - 58,2 кг на душу населения, Кызылординской - 65,2 кг и Актюбинской - 67,4 кг областях.

Жители Мангистау вошли в пятерку мясоедов Казахстана


Как сообщает портал, за прошлый год каждый казахстанец съел в среднем 72,9 килограмма мяса и мясных продуктов.
Впрочем, это лишь на 0,1 % больше, чем за 2016 год, и на 0,9% меньше, чем за 2015.

Жители Мангистау вошли в пятерку мясоедов Казахстана


Горожане могут позволить себе больше мяса, чем сельские жители: 75,8 кг за 2017 год против 69,1 кг для сельской местности.

Среди всех видов мяса и мясопродуктов самая употребляемая в 2017 году - говядина (23,9 кг в среднем на душу населения). Затем баранина - 6,3 кг, и мясной фарш - 6,1 кг.

Жители Мангистау вошли в пятерку мясоедов Казахстана


Наиболее популярной говядины среднестатистический горожанин потребил 25,7 кг за год, далее по популярности идет мясной фарш - 7,4 кг и куры - 4,4 кг.
В сельской местности также преобладает говядина - 21,5 кг, однако на втором месте баранина - 11,5 кг, следом мясной фарш - 4,4 кг в среднем на душу населения.

Среди основных продуктов из мяса и птицы самая высокая цена в апреле 2018 года была зафиксирована на полукопченую колбасу - 1894,5 тенге, что на 3,5% больше, чем на начало года, и на 9,4% больше, чем в прошлом году.

Жители Мангистау вошли в пятерку мясоедов Казахстана


Также среди наиболее дорогих мясных продуктов вареная колбаса (1659,3 тг, рост с начала года - на 2,3%, за год - на 8,2%) и конина (1640,8 тенге, рост с начала года - на 3,1%, за год - на 9%).

Цена на самую расхожую и популярную у населения говядину (лопаточно-грудная часть) - 1496,3 тенге за кг, рост с начала года - на 3%, за год - на 10,1%.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика