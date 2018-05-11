Жители Мангистау вошли в пятерку мясоедов Казахстана

Как сообщает портал, за прошлый год каждый казахстанец съел в среднем 72,9 килограмма мяса и мясных продуктов.
Впрочем, это лишь на 0,1 % больше, чем за 2016 год, и на 0,9% меньше, чем за 2015.
Горожане могут позволить себе больше мяса, чем сельские жители: 75,8 кг за 2017 год против 69,1 кг для сельской местности.
Среди всех видов мяса и мясопродуктов самая употребляемая в 2017 году - говядина (23,9 кг в среднем на душу населения). Затем баранина - 6,3 кг, и мясной фарш - 6,1 кг.
Наиболее популярной говядины среднестатистический горожанин потребил 25,7 кг за год, далее по популярности идет мясной фарш - 7,4 кг и куры - 4,4 кг.
В сельской местности также преобладает говядина - 21,5 кг, однако на втором месте баранина - 11,5 кг, следом мясной фарш - 4,4 кг в среднем на душу населения.
Среди основных продуктов из мяса и птицы самая высокая цена в апреле 2018 года была зафиксирована на полукопченую колбасу - 1894,5 тенге, что на 3,5% больше, чем на начало года, и на 9,4% больше, чем в прошлом году.
Также среди наиболее дорогих мясных продуктов вареная колбаса (1659,3 тг, рост с начала года - на 2,3%, за год - на 8,2%) и конина (1640,8 тенге, рост с начала года - на 3,1%, за год - на 9%).
Цена на самую расхожую и популярную у населения говядину (лопаточно-грудная часть) - 1496,3 тенге за кг, рост с начала года - на 3%, за год - на 10,1%.
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