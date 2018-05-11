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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:28

Просмотров: 840

Каспийского кутума планируют исключить из Красной Книги Казахстана

Научные исследования подтвердили данные о восстановлении численности кутума на промысловых участках Каспийского моря Мангистауской области.

Фото ветеринария.рф
Вопрос о возможности исключения кутума из Красной Книги РК обсудили на межведомственной зоологической комиссии 3 мая в Астане.

Члены комиссии выслушали информацию директора Атырауского филиала ТОО «КазНИИ рыбного хозяйства» Кадимова Е.Л. о результатах научно-исследовательских работ по изучению миграции, численности и распространения кутума за период 2006-2017 годы.

Научные исследования, а также анализ сетных приловов рыбаков на протяжении последних пяти лет подтвердили данные о восстановлении численности и многочисленности кутума на промысловых участках Каспийского моря Мангистауской области.

- Члены комиссии, рассмотрев и обсудив результаты исследовании ТОО «КазНИИРХ», отметили столь положительные изменения состояния кутума, пока единственные в своем роде, которые впервые за время работы зоологической комиссии позволяют начать работу по исключению кутума из «Перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных» и рассматривать вопрос перевода кутума из категории III (редкие) в категорию V (восстановленные) Красной Книги Республики Казахстан, с постоянным мониторингом состояния и запретом промыслового вылова, - сообщает Сакен Дилдахмет, пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира РК.

Кутум — рыба семейства карповых. По качеству и вкусу ничем не отличается от другой рыбы, которую ловить можно. В Дагестане, Иране и Азербайджане лов кутума разрешен. Например, мясо и икра рыбы являются деликатесом и высоко ценятся в иранских провинциях, а также в центральных и южных районах Азербайджанской республики.

Ранее об удивительной фауне Каспийского моря рассказали рыбаки и подводные охотники Мангистау.


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