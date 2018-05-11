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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:40

Просмотров: 431

Актау вошел в тройку городов с самыми дорогими услугами мастеров-парикмахеров

В апреле услуги салонов красоты жителям Актау обошлись в 2316 тенге за услуги женского мастера и 1195 тенге - за услуги мужского. Об этом сообщает Energyprom.kz.

Фото academyekb.ru
По данным аналитического портала, услуги парикмахерских и салонов красоты подорожали на 7,1 % за год.

Больше всего за стрижки мастера-парикмахеры берут с алматинцев - 4086 тенге за женскую модельную стрижку (сразу +14,4% за год) и 2612 - за мужскую (+17,6% за год).

Также заметно дороже, чем в среднем по РК, услуги салонов красоты обходятся астанчанам - 3717 тенге за услуги женского мастера (+6,1% за год), 1914 тенге - за услуги мужского мастера (+17,8%).

Актау вошел в тройку городов с самыми дорогими услугами мастеров-парикмахеров


Замыкает тройку лидеров Актау, услуги женского мастера горожанам обошлись в 2316 тенге и 1195 тенге - за услуги мужского мастера.

Всего за месяц, с марта по апрель, услуги парикмахерских и салонов красоты, а также маникюр уже подорожали на 0,1%.

За прошедший год парикмахерские и салоны красоты оказали клиентам услуг на 24,9 миллиарда тенге - на 8,6% больше, чем годом ранее.


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