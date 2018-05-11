Актау вошел в тройку городов с самыми дорогими услугами мастеров-парикмахеров

Больше всего за стрижки мастера-парикмахеры берут с алматинцев - 4086 тенге за женскую модельную стрижку (сразу +14,4% за год) и 2612 - за мужскую (+17,6% за год).
Также заметно дороже, чем в среднем по РК, услуги салонов красоты обходятся астанчанам - 3717 тенге за услуги женского мастера (+6,1% за год), 1914 тенге - за услуги мужского мастера (+17,8%).
Замыкает тройку лидеров Актау, услуги женского мастера горожанам обошлись в 2316 тенге и 1195 тенге - за услуги мужского мастера.
Всего за месяц, с марта по апрель, услуги парикмахерских и салонов красоты, а также маникюр уже подорожали на 0,1%.
За прошедший год парикмахерские и салоны красоты оказали клиентам услуг на 24,9 миллиарда тенге - на 8,6% больше, чем годом ранее.
Оставьте свой комментарий первым.