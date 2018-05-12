В Актау 15 мая включат электросирену

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В 10:00 часов 15 мая в Актау зазвучат сирены оповещения о чрезвычайных ситуациях.



Департамент чрезвычайных ситуаций Мангистауской области просит актаусцев не пугаться. Во время учений необходимо соблюдать спокойствие, не допускать паники и заниматься своими повседневными делами.