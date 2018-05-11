Как провести ближайшие выходные в Актау

Театр

Спектакль «Два часа счастья» в театре «САНТ»

Спектакль «Қошқар мен теке»

Спектакль «МЫШЕЛОВКА»

Выставка экзотических животных «Живая радуга»

Экскурсии

Поездка к горе Шеркала, Акмыш и ущелье Самал

Международная выставка собак всех пород

Развлечения для детей

Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»



Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»

Для любителей кино

«Истерия»

«Муза смерти»

«Заклятие оракула»

«Ең сұлу/Самая красивая»

Театр «САНТ» 13 мая закроет очередной сезон повтором комедийной лирической истории, рассказанной театром легко, весело, динамично! Спектакль «Два часа счастья» поставлен режиссером театра «САНТ» С.Лозовой по пьесе современного российского драматурга Антона Финка. Это история о том, как женщина, обманутая женихом и брошенная им в день регистрации, в круговороте невероятных событий находит, казалось бы, невозможное счастье. Если сердце открыто для любви, она может поселиться в нем совершенно неожиданно. Спектакль пройдет на сцене областного методического центра НМ и КД деятельности (бывшая «Дружба», 1 мкр.). Начало в 17:00 . Телефон для справок: 8 701 616 4595.В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в субботу, 12 мая, пройдет показ спектакля «Қошқар мен теке». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.В воскресенье, 13 мая, в областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина пройдет показ спектакля «МЫШЕЛОВКА». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.Жителей и гостей Актау приглашают посетить выставку экзотических животных «Живая радуга». Одни из самых ярких обитателей тропических лесов планеты: тукан токо, сине-жёлтый ара, енот-полоскун, желтохохлый какаду, весёлая и озорная обезьянка Боня, малыш макаки Леонардо и многие другие. Здесь вы сможете узнать много нового и интересного о жизни этих удивительных питомцев, сфотографироваться, погладить и даже подержать некоторых из них. Выставка расположилась на втором этаже торгового центра «Астана». Место и время проведения: с 13 апреля по 26 августа, 2 этаж торговый центр «Астана», 14 микрорайон, с 12:00 до 21:00.Цена билета: взрослый – 1000 тенге, детский – 800 тенге, пенсионный — 800 тенге, дети до четырех лет бесплатно. Телефоны для справок: 87082526193 и 87763158330.Aktau City Tour 12 мая приглашает жителей Актау на экскурсию. Продолжительность 10-12 часов. Стоимость 5600 тенге с человека. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.В субботу, 12 мая, актауский клуб собаководства «Лидер» проводит национальную выставку собак всех пород «Каспийские Звёзды-2018» ранга CAC — WCHSA. В воскресение, 13 мая, пройдет международная выставка собак всех пород «Кубок Каспия-2018» ранга CACIB — WCHSA. Эксперты из Алматы и Смоленска (РФ). Место проведения: на побережье 1 микрорайона.В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.Семейный центр «Апельсинка» 6 мая приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Парень выходит из психиатрической клиники и селится в особняке, который достался ему по наследству от родителей. Однако там начинают происходить странные события, после чего герой приходит к выводу, что в его новом доме живут привидения.Профессор литературы Самуэль Саломон год назад ушел с работы после трагической смерти подруги. Он страдает от повторяющегося ночного кошмара, в котором видит женщину, зверски убиваемую при странном ритуале. Неожиданно ту же самую женщину, которая появляется каждую ночь в его снах, находят мертвой при тех же самых обстоятельствах. Самуэль пробирается на место преступления и там встречает Рэйчел, которой тоже приснилось это убийство. Пытаясь сделать всё возможное, чтобы разгадать личность таинственной женщины, они попадут в страшный мир, которым управляют фигуры, вдохновляющие художников на протяжении веков — музы.Психологический триллер с элементами детектива «Заклятие Оракула» расскажет историю молодого человека, который стал невольным исполнителем чужой злой воли. Главный герой приезжает в Алматы в рабочую командировку, и ничто не предвещает беды. Однако некий хитроумный злодей толкает его на страшное преступление и заставляет убить двух человек. При этом герой не понимает, кто может желать ему зла и кто руководит его действиями. Именно на эти вопросы ему предстоит найти ответы.Самату уже за тридцать, но он так и не обрел своего семейного счастья. Бауыржан, как настоящий друг, приходит ему на помощь. Вместе они отправляются за невестой в большой город. Их ждут удивительные приключения, друзей примут за международных контрабандистов, их будут преследовать бандиты и полиция...